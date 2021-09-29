Краткое сообщение о птицах

Лица, которые утверждают, что вред от рыбоядных птиц велик, опираются на цифры. Посмотрим и мы, что говорят цифры, этот объективный язык науки. А цифры говорят разное все зависит от того, как с ними обращаться.

Нашлись любители, которые подсчитали общее количество рыбоядных птиц в наших южных морях. Цифры получились, можно сказать, устрашающие — миллион восемьдесят пять тысяч голов, согласно А. И. Пахульскому. Невольно задаешь себе вопрос: не слишком ли мы либеральны, не слишком ли много развели на морях рыбоядных птиц, не слишком ли велик от них вред? Также вас может заинтересовать Сообщение о птицах поможет узнать все их особенности, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке https://kratkoe.com/kratkoe-soobshhenie-o-ptitsah/. Информация о птицах для детей кратко изложена в этой статье.

Нашлись люди, которые определили и вред, подсчитали, сколько именно съедает все это полчище рыбоядных птиц. Тоже получается что-то очень много — 1391,6 тысячи центнеров. Вот бы убрать всех этих рыбоядов, сколько тогде страна получит дополнительно на наших южных морях рыбы! Есть о чем подумать, есть к чему приложить свое старание охотнику.

Конечно, подумать есть о чем. Особенно если вспомнить, что мы писали в начале статьи. Прежде всего «полчище» рыбоядных птиц получаются у таких любителей больших цифр только потому, что в общий котел рыбоядных птиц шли все птицы «рыбоядного» облика без разбора. Кроме того, источники, по которым подсчитывалось число ихтиофагов, оказались во многом сомнительными. 100 тысяч бакланов указал А. И. Пахульский для восточного берега Каспия. Мы обследовали эти береге и с суши, и с воздуха. Там было бакланов от силы несколько сот. Это разница! Затем неправильно (и опять завышено) определялся рацион птицы — сколько она съедает в сутки. И совсем неправильно определялось, сколько же рыбы может изъять птица из водоема за годичным цикл своей жизни.

Впрочем, что правильно и что неправильно, требует еше обсуждения. Конечно, все вычисления производились без ошибок. Зеконы арифметики не нарушались. Но нарушались законы природы, потому, что не считались с истинным соотношением вещей в природе.