Меню на Рождество: что едят королевские особы Великобритании на праздники

В день Рождества королевская семья прибегает к настоящему гастрономическому путешествию. Все начинается с особого завтрака и заканчивается экстравагантным ужином в формате шведского стола из 20 блюд.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Королевская семья известна своей преданностью к рождественским праздникам и традициям. Однако они также известны своей любовью к вкусной еде, особенно – в праздничные дни.

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Особое меню

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, много лет работавший на королевскую семью, подробно рассказал о феерии великого дня. Рождественское празднование королевской семьи достаточно экстравагантно.

Рождество начинается для королевской семьи в Сандрингеме с завтрака перед церковью. Королевские повара готовят два типа завтрака – для женщин и мужчин.

Макгрейди сказал, что женщины предпочитают легкий завтрак из «нарезанных фруктов, половины грейпфрута, тостов и кофе». Мужчины же наслаждаются английским завтраком: яйца, бекон, грибы, копченый перец и жаренные на гриле почки.

После того как члены королевской семьи возвращаются из церкви, им подают рождественский обед, включающий салат с креветками или омарами, жареную индейку и другие традиционные гарниры, такие как пастернак, морковь, брюссельская капуста. На десерт – рождественский пудинг.

Позже днем и после того, как они посмотрят речь монарха в 15.00, им подают послеобеденный чай и фруктовый пирог.

Что по поводу ужина

Непосредственно перед рождественским фуршетом с 15 – 20 разными блюдами старший шеф-повар заходит в столовую и нарезает ребрышки, индейку и ветчину. Когда он заканчивает это дело, король дарит шеф-повару стакан виски, и они вместе его выпивают.

Это единственный раз, когда шеф-повар заходит в столовую и выпивает бокал виски с королевской семьей. Это одна из любимых традиций шеф-повара,

– делится Макгрейди.