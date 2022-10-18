Кредит для всех от Yelo Bank в Азербайджане

Если вы планируете купить новый автомобиль, вы можете рассмотреть возможность получения кредита для финансовой помощи.

Выбор между автокредитом и потребительским кредитом будет зависеть от нескольких факторов

Автокредиты и персональные кредиты в https://www.yelo.az/az/individuals/loans/ являются двумя наиболее популярными вариантами финансирования, которые заинтересованы в покупке нового автомобиля. Хотя эти два вида кредитов похожи, выбор между автокредитом и личным кредитом будет зависеть от нескольких факторов. Прежде чем подписать кредитору, убедитесь, что вы знаете разницу между автокредитами и персональными кредитами. Вот что вы должны знать:

Автокредит — это обеспеченный кредит

Обеспеченный кредит — это тип кредита, к которому прилагается залог. В случае автокредита залогом является автомобиль, который вы покупаете. Многие люди выбирают автокредит при покупке автомобиля, потому что его можно получить быстро и удобно, а наличие лучшего кредитного рейтинга не обязательно для одобрения. Потребительские кредиты, как правило, необеспеченные кредиты, что означает, что залог не прилагается.

Невыполнение обязательств по фиксированным платежам по автокредиту может привести к изъятию кредита кредитором до тех пор, пока вы не сможете позволить себе расплатиться со своими кредиторами, а наличие истории повторного владения в вашем кредитном деле будет проблематичным в будущем. Никто не хочет иметь дело с пропущенными платежами, поэтому, если вы в настоящее время не получаете стабильный доход, вы можете пересмотреть подачу заявки на обеспеченный кредит.

Нет ограничений на то, как тратятся личные кредиты

Личные кредиты позволяют вам занимать деньги на самые разные вещи; нет никаких ограничений на то, как вы тратите средства. Свобода личного кредита — вот почему многие предпочитают их автокредитам. Традиционно для получения одобрения на необеспеченный личный кредит требуется кредит выше среднего, но есть кредиторы, которые предлагают необеспеченные кредиты, у которых кредит не идеален. Для тех, кто хочет восстановить кредит и привести свои финансы в нужное русло, свобода личного кредита может быть вашим лучшим выбором.

Все зависит от ваших личных обстоятельств

При принятии решения о том, следует ли вам подать заявку на личный кредит или автокредит для вашей следующей покупки автомобиля, все сводится к тому, что вы считаете лучшим вариантом для ваших индивидуальных обстоятельств. Что касается истории кредита и погашения, мы предлагаем получить копию вашего кредитного рейтинга и провести онлайн-исследование, прежде чем вы посетите дилерский центр. Сравнение кредитов онлайн поможет вам получить лучшие доступные ставки.