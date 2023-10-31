Готовлю каждую осень. «Ленивые голубцы» — простой рецепт, который поднимает настроение

Голубцы знают многие народы мира, так как это блюдо весьма древнее. Аристотель в своих произведениях упоминал голубцы. Древний мыслитель говорил о том, что голубцы — это отличное сочетание капустного листа и свинины.

В Китае со времен империи голубцы готовили из риса и морской капусты. Появилось столь странное сочетание спонтанно. Затем голубцы развивались, становились более обширным понятием для европейцев, азиатов и арабов.

Особую любовь к голубцам питают жители Востока и Кавказа. Правда, там голубцы называются долмой. Блюдо схожее с привычными для нас голубцами.

Стоит приготовить ленивые голубцы.

Ингредиенты для ленивых голубцов:

капуста — 350 г;

фарш — 600 г;

булгур — 200 г;

вода — 1100 мл;

сливочное масло — 30 г.

лук репчатый — 2 шт.;

тыква — 200 г;

болгарский перец — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

адыгейская соль — 1 ч.л.

Приготовление ленивых голубцов:

Шинкуем мелко капусту и заливаем кипятком, оставляем на 10 минут. В это время отвариваем булгур в 600 мл соленой воды.

Нарезаем на небольшие кусочки лук, пропускаем через мясорубку. В сковороде на сливочном масле пару минут обжариваем луковую массу. Перемалываем в мясорубке очищенную тыкву, добавляем к луку.

Очищаем и нарезаем маленьким кубиком сладкий перец. Часть тыквенной массы выкладываем в тарелку. Кладем перец в оставшуюся часть тыквенной массы на сковороде, перемешиваем.

Сливаем воду с капусты и слегка ее отжимаем. Добавляем капусту вместе с тыквенной массой в фарш, высыпаем адыгейскую соль и перемешиваем.

Если ваш фарш разваливается, то добавьте в смесь желток.

Перетираем помидоры без шкурок, кладем в сковороду к тыквенной массе с перцем, смешиваем.

К булгуру добавляем немного сливочного масла, снимаем с огня и укутываем в полотенце.

Смазываем сковороду с высокими бортами растительным маслом, формируем котлеты из фарша и кладем на поверхность плотно друг к другу.

В томатную смесь вливаем 500 мл воды, перемешиваем.

В сковороду с голубцами выливаем томатный соус, накрываем крышкой и на минимальном огне готовим 35-40 минут.

После приготовления можно добавить к голубцам лавровый лист и оставить под крышкой на 10 минут. Вместе с булгуром голубцы будут не только вкусными, но и полезными.