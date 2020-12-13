Критерии выбора комбинезона для работы

Рабочий комбинезон является самой популярной разновидностью рабочей спецодежды уже на протяжении долгих лет. Данный вид одежды выполнен в виде высоких брюк с наличием лямок на плечах. Его конструкционные особенности на протяжении долгого времени остаются неизменными, данная одежда это сплошное соединение куртки и брюк, выполненная в прямом силуэте. На талии предусматривается наличие скрытой кулиски. Главный недостаток такой одежды определяется неудобством при одевании и снятии. Однако в надетом варианте такая спецовка является весьма удобной и практичной.

Данный вид спецодежды широко используется среди многих сфер деятельности (военнослужащие, шахтёры, монтажники, строительные и ремонтные работники и т.д.). Полукомбинезон или комбинезон представляет собой универсальную рабочую форму, которая подходит для многих профессий. Главным правилом является правильный выбор модели для определенного человека.

Основным предназначением спецовки выступает защита человека от окружающих факторов, таких как загрязнения, химические компоненты, мелкие травмы. Для обеспечения данных функций при изготовлении комбинезонов используют прочные материалы, а для ткани применяют специальную пропитку, обладающую способностью отталкивать грязь и влагу. Учитывая назначение рабочей одежды, определяют ее свойства.

Для того чтобы изделие служило на протяжении длительного времени, было долговечным и комфортным, в процессе носки необходимо руководствоваться рядом рекомендаций при выборе спецовки.

Размер. Правильно выбранный размер определяет комфорт для его владельца. Поэтому необходимо выбирать максимально удобные для работы комбинезоны. Материалы. Профессия работника является определяющим фактором, который учитывается при выборе комбинезона, так как изделия могут отличаться прочностью, цветом и прочими параметрами. Ряд дополнительных опций является также важным моментом в процессе выбора. Для некоторых профессий тканевый материал пропитывают посредством использования специальных растворов, которые делают рабочую одежду устойчивой к высоким и низким температурам, влажности и прочим воздействиям. Сезонность. Для жаркого времени года существует специальная облегченная одежда, так же как и для зимы, более теплые варианты.

Руководствуясь вышеперечисленными параметрами в процессе выбора, ваша рабочая форма будет обладать длительным сроком службы и продуктивностью. Выбрать рабочий комбинезон можно тут https://instrument-opt.com.ua/catalog/rabochie-kombinezony.

Комбинезон или костюм?

Перед тем как отправиться за новой рабочей одеждой, необходимо определиться с ее оптимальным фасоном. Далее о том, какими достоинствами обладают комбинезоны, в сравнении с отдельными комплектами (брюки, куртка):

Карманы. Наличие карманов предусматривается как в костюмах, так и в комбинезонах. Однако второй вариант одежды комплектуется цельным карманом на груди, что способствует удобству в процессе работы. Для тех профессий, в работе которых необходимо наличие такого кармана, стоит отдавать предпочтение комбинезонам или полукомбинезонам. Удобство. Данный фактор определяется возможностью регулирования высоты изделия в соответствии с ростом сотрудника. Простая замена. Если по истечению времени комбинезон для работы пришел в негодность или потерял свой изначальный внешний вид, а также рабочие качества, он легко меняется на новую одежду. Если износился костюм, тогда придется потратиться на два предмета одежды. Цена. Зачастую рабочий комбинезон можно купить по более низкой стоимости, чем костюм из двух видов одежды.

Вышеперечисленные параметры являются далеко не полным перечнем преимуществ комбинезонов, однако данные критерии помогут получить общее представление про выгодность данной покупки.