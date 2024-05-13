Простой и вкусный пирог с лимоном. Рецепт из маминой тетрадки

Лимонный пирог — это десерт, корни которого уходят в Европу, где лимоны были доступны только богачам. Соответственно, в XVIII веке лимонный пирог был популярным лишь среди знати и состоятельных людей. Со временем лимонная выпечка стала доступна и для обычных людей.

Пирог готовили во многих странах Европы и Америки. В каждой стране были свои особенности приготовления этого пирога. Например, в Англии лимонный пирог готовят из рассыпчатого песочного теста и лимонного крема. В Италии лимонный пирог готовят с добавлением рикотты и лимонной цедры.

До сих пор его можно найти в меню ресторанов и кафе во всей Европе, но лучше приготовить дома.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 180 г;

Сливочное масло — 250 г;

Ванилин — ½ ч.л.;

Разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

Мука — 550 г;

Яблочное повидло — 600 г;

Лимон — 1 шт.

Приготовление лимонного пирога:

В миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Добавляем в смесь сливочное масло, продолжаем смешивать.

В смесь высыпаем 500 грамм муки, разрыхлитель и ванилин, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Посыпаем стол мукой, руками продолжаем формировать колобок.

Оставляем тесто в целлофане в холодильнике. В это время нарезаем небольшими дольками лимон и взбиваем в миксере до состояния кашицы.

Не забываем сперва убрать семечки.

Смешиваем яблочное повидло с лимонной кашицей. Охлажденное тесто кладем на стол, присыпанный мукой, формуем батон и делим на 4 части.

Пока раскатываем одну из частей, убираем остальные в холодильник. Переносим пласт, равный площади противня, на его же поверхность, застеленную пергаментом.

Удаляем лишние края пласта, накалываем вилкой поверхность. Выпекаем каждый пласт при 190 градусах 7 минут.

Смазываем каждый горячий корж джемом с лимоном, кладем каждый корж друг на друга.

Из обрезков делаем пятый корж, выпекаем его в духовке и измельчаем до состояния крошки.

Посыпаем крошкой пирог, подаем к столу. Это отменный лимонный пирог, который не требует глубоких знаний о кондитерском мастерстве.