Кроссовки и кеды Converse

Какую обувь носить с шортами мужчинам?

В основном круглый год шорты носят только девушки, а вот мужчинам следует отдать предпочтение такой одежде летом или в теплое межсезонье. Это связано с тем, что вам попросту будет в них холодно. Ведь девушка всегда может надеть под низ колготки или лосины, а вот вам такие варианты недоступны. К тому же шорты непринято носить даже с обычными носками – это считается вульгарщиной. Соответственно, мужская обувь под них подбирается очень тщательно.

Что носить с шортами, чтобы выглядеть стильно?

Итак, вам придётся выбирать ту обувь, которую тоже принято носить без носков:

Сандалии;

Эспадрильи;

Топсайдеры;

Мокасины;

Шлепанцы.

Туфли или кроссовки на самом деле тоже вполне приемлемы, однако носки из-под них выглядывать не должны (максимум – тонкая полоска над краем обуви, желательно, совпадающая с ней по цвету). Если же вы наденете обычные носки до половины голени, лучше в таком виде даже не выходить из дома. Однако изобретательные модники нашли выход – они наоборот надевают высокие гольфы почти до колена, но подбирают их настолько тщательно, чтобы образ был гармоничным и выглядел безупречно. Если вы не настолько умело прорабатываете все детали, лучше сразу откажитесь от этой затеи.

На самом деле, можно даже радоваться перспективе ходить в летней обуви. Она очень легкая и удобная, отлично проветривается, не соскальзывает с ноги. Особенно, если её подобрать правильно: в соответствии со своим размером, из натуральных материалов, с качественной подошвой и прочными швами. Именно такие варианты предлагает интернет-магазин обуви тут https://yourwayshop.com.ua/. В сочетании с шортами это позволит вам ощущать себя расслабленно и не слишком уставать, особенно в жаркую летнюю погоду.

Как правильно подбирать обувь к шортам?

Какому виду обуви отдать предпочтение, зависит от нескольких факторов. Во-первых, смотрите на свой фасон шортов, во-вторых – куда собираетесь в них ходить. Впрочем, первое напрямую зависит от второго – вряд ли на работу вы наденете спортивные шорты с кедами. Лучше выбирайте варианты спокойных расцветок и классического кроя, с длиной чуть выше колена, а под них – мокасины или топсайдеры. Для повседневной ходьбы по городу подойдут более яркие цвета и свободный крой, а также джинсовая ткань, а мужская обувь становится всё более разнообразной – подойдут как обычные вьетнамки или слипоны, так и более классические босоножки и эспадрильи.

Не забывайте про отсутствие носков и следите за длиной шортов – избегайте слишком коротких (если находитесь в городе, а не на пляже) и слишком длинных. А также помните, что спортивный стиль следует оставить для спортзала или игры в футбол с друзьями. На улицах города это всё-таки не принято.