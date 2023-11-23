Свиной паштет на зиму «Лучше колбасы»

Бутерброды с сыром и колбасой — непозволительный завтрак для двоих школьников (быстро растущих организмов) и мужчины, до беспамятства устающего на работе. Чтобы насытить с утра мужа и детей, держу в холодильнике запас домашней мясной намазки. Такой свиной паштет на зиму заготавливаю не первый год. Он является залогом энергии на целый день.

На самом деле, семейные завтраки в моём доме — это редкость. Муж просыпается раньше всех и доедает вчерашний ужин. А детей мне приходится чуть ли не с ложечки кормить, чтобы они хоть что-то съели. Благо от мяса никогда не отказываются. Бутерброды с паштетом и приторно сладкий черный чай — их любимый завтрак перед учебным днем.

Как приготовить свиной паштет на зиму

Для приготовления этой фантастически сытной и вкусной мясной намазки вам понадобятся свежина, яйца, сливки и специи. Наличие в доме автоклава будет приятным бонусом. Количество продуктов, указанное в списке ингредиентов, рассчитано на 14 банок паштета по 250 мл каждая. Изучайте, запоминайте и приступайте к делу!

Ингредиенты

Сливки200 мл Яйцо6 шт. Свиная грудинка1,5 кг Свиная печень750 г Лук750 г Соль35 г Сахар1 ст. л. Черный перец (горошком) по вкусу Перец душистый по вкусу Мускатный орех1 ст. л.

Приготовление

Свиную грудинку нарежьте кусочками и отправьте на 1 час в морозилку. Так она будет лучше проходить через мясорубку. Тем временем печень очистите от пленок и нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите кубиком и обжарьте до прозрачности. Свинину пропустите через мясорубку, пересыпьте к ней измельченную печень и пассерованный лук. В этот же фарш добавьте сливки 20 % жирности, яйца, соль, сахар и мускатный орех. Всё тщательно перемешайте и разложите вплотную по баночкам, чтобы не осталось пустот.Загрузите банки в автоклав. Если его нет, отправьте банки с паштетом в кастрюлю, залейте водой и прокипятите в течение 40 минут. Заготовка на зиму (или на завтрак) готова!

Пару баночек сразу же рекомендую отправить в холодильник, чтобы открывать их по необходимости. А вот остальную тару с паштетом перенесите в прохладное темное место: подвал или кладовую. Данного запаса моей семье хватает на всю зиму. Готовьте с удовольствием и делитесь с нами результатами!