Куда сдать металл? Дополнительные услуги

Как утилизировать холодильник

Есть много причин, почему бы вам хотелось сдать металлолом от вашего холодильника. У вас может быть старый холодильник, который не работает. Может быть, избавившись от дополнительного холодильника в гараже, вы сократите расходы на электроэнергию. Независимо от причины, вы должны быть уверенны, что ваш холодильник действительно переработали, а не просто выбросили на свалку. Выгодно сдать металлолом вы можете на сайте http://metallolomspb13.ru.

Что вам понадобится:

телефонная книга или интернет;

нож для коробок;

грузовик;

лента для закрепления.

1. Если холодильник остается в рабочем состоянии, попробуйте отдать его в центр донорства, благотворительности или другу, если он ему необходим. Иногда центры пожертвования предлагают услуги трансфера и перевозки. Если транспортные услуги недоступны, вам потребуется собственный пикап и принадлежности, с помощью которых вы свяжите холодильник.

2. Ваш старый холодильник может быть перенесен в закрытые места для хранения. Даже если он полностью вышел из строя, он станет хорошим местом для хранения предметов, но, кроме того, в нем легко могут поселиться крысы и насекомые.

3. Используйте свой нож, чтобы нарезать магнитное уплотнение на дверь и закрепите его по отдельности. Оно может выполнять функцию маленьким магнитов.

4. Холодильники, сделанные до 2000 года, содержат более 100 килограммов стали, которые можно переработать. Позвоните по телефону 311 или посетите веб-сайт местных программ утилизации вашего города.

5. Некоторые сервисные компании по утилизации заберут ваш холодильник и переработают за дополнительную плату.

6. Некоторые местные коммунальные предприятия могут заплатить вам за старый холодильник. Иногда они предлагают наличные или могут погасить счет за потребляемое вами электричество.

7. Если вы покупаете новый холодильник, есть компании, которые поставляют новые холодильники и забирают старый.

8. Поищите ретейлеров по металлолому. Некоторые могут принимать холодильник полностью, а другие требуют, чтобы фреон был удален, поэтому у вас должен быть сертификат, что холодильник не содержит опасных химических веществ. Не пытайтесь удалить фреон самостоятельно. Вы можете пораниться или отравиться, а также можете нанести ущерб окружающей среде.

9. Не оставляйте свой старый холодильник в местах выброса мусора. Ваша еженедельная служба по уборке мусора не заберет старый холодильник, они не обязаны этого делать. Кроме того, вы можете быть оштрафованы за это.