Царский ужин: рецепт очень вкусных котлет

Котлетная масса получается довольно жидковатой, поэтому на сковородку ее необходимо выкладывать ложкой. Однако на вкус готового продукта это никак не влияет.

Котлеты – блюдо, которое подходит к любому гарниру, а также в качестве составляющего ингредиенты при приготовлении бургеров и других перекусов. У каждой хозяйки свой проверенный рецепт котлет, но сегодня мы предлагаем пополнить свой кулинарный блокнот еще одним, из блога «Рецепты каждый день». Приготовленные по этому рецепту котлеты получаются очень сочными и вкусными.

Самые вкусные котлеты

Ингредиенты:

фарш из индейки или курицы – 800 гр;

манная крупа – 4 ст. л;

сметана – 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

петрушка, укроп – по вкусу;

сахарный песок – 2 ч. л;

горчица – 2 ч. л;

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Фарш, манку, сметану, яйцо, горчицу, сахар, соль и специи смешать в глубокой миске. Туда же добавить очень мелко порубленную зелень, снова все тщательно перемешать.

В итоге фарш получится немного жидковатый. Его лучше брать ложкой, а не руками.

На разогретую сковородку с растительным маслом выложить котлеты ложкой, поджарить их на каждой стороне по 2-3 минуты, чтобы с обеих сторон появилась золотистая корочка. Главное – не пережарить.

Затем добавить в сковородку немного воды, закрыть ее крышкой и оставить на небольшом огне на 10 минут: по пять минут с каждой стороны.

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