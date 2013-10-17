Кухня — особое место в доме. Подбор штор

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Шторы – универсальное оформление оконного проема для защиты помещения от попадания солнечных лучей, пыли, создания уникального интерьера и уюта. При их выборе следует отдавать предпочтение проверенным поставщикам, ознакомившись с главными критериями. Надежная компания Інсайт реализует ткани и шторы на кухню оптовикам (в том числе организаторам совместных покупок). Это качественный текстиль по доступным ценам.

Что лучше – ткань или готовые шторы

В ассортименте магазина должны быть и готовые шторы, и ткани для их пошива. Это важно для клиентов, которые самостоятельно продумали дизайн помещения и пришли за воплощением идеи, если нестандартные оконные проемы и другие характеристики комнаты.

Шторы на заказ выше по стоимости, поскольку шьются по индивидуальным замерам. При их изготовлении могут использоваться лучшего качества ткани, увеличено количество необходимого полотна, применяться дополнительные отрезы и аксессуары.

Выбор ткани для штор

Выбирая ткани для штор опт или готовый текстиль, важно руководствоваться следующими критериями:

практичность и простота рекомендуемого ухода;

долговечность;

плотность – при драпировке предпочтение следует отдавать неплотным тканям;

впитывающая способность – текстиль для кухни не должен впитывать запахи и влагу;

фактура, цвет, другие декоративные особенности.

Также на выбор тканей или готовой шторы оптом влияет назначение.

Для небольших гостиных уместны легкие натуральные ткани с небольшим вкраплением синтетических волокон (лен, вискоза, шелк). Если помещение просторное, идеально впишется жаккард, парча, придающая гостиной величественность, благородство и роскошь.

Для создания уюта спальни подойдет натуральный или синтетический текстиль. При этом рекомендуются портьеры из ткани блэкаут. Это специальное полотно со светонепроницаемыми свойствами красивых тонов и принтов. Оно не пропускает солнечные лучи, затемняет комнату.

Ткани для штор в детскую должны быть натуральными и практичными. Из-за возможных загрязнений предъявляемые требования – простой уход, возможность стирки в стиральной машине, износоустойчивость, долговечность. Оптимальны – лен, хлопок, шерсть.

Для дизайна кухни лучше искусственные, практичные ткани для штор. Они должны быть немаркие, защищающие от солнечных лучей, очищаемые от пыли и грязи.

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