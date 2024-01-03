ГлавнаяРецептыИз того, что найдется в холодильнике: простой рецепт насыщенной мясной солянки Из того, что найдется в холодильнике: простой рецепт насыщенной мясной солянки На чтение: 2 минуты Солянка – это сытный и ароматный суп, который часто готовят из продуктов, которые можно найти у каждого в холодильнике. Он пользуется особой популярностью в период праздников, когда постоянно остаются мясные нарезки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Солянка широко известна и популярна в украинской, польской и многих других кухнях. У нее нет канонического рецепта, а вот видов есть много. Кто-то готовит этот суп с мясом, а кто-то – с грибами или рыбой. Для кислинки используют не только маслины и соленые огурцы, но и каперсы, маринованные грибы и квашеные помидоры. Будет вкусно Лучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп Рецепт классической мясной солянки Время: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 400 граммов свинины; – 5 картофелин; – 200 граммов копченой колбасы; – 250 граммов копченой куриной грудки; – 3 охотничьих колбаски; – 100 граммов маслин без косточки; – 5 соленых огурцов; – 3 луковицы; – 3 столовые ложки томатной пасты; – 100 миллилитров огуречного рассола; – 3 столовые ложки масла; – 1 лимон; – сметана; – 1 столовая ложка соли; – 2 лавровых листа; – специи по вкусу; – 20 граммов зелени. Приготовление: Мясо свинины залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и готовите на легком огне. На это ориентировочно нужно 50 – 60 минут. Лук почистьте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до прозрачности. В свою очередь, колбасу и копченую курицу нарежьте квадратиками, а охотничьи колбаски – кружочками. Положите нарезанные ингредиенты в сковороду к луку и жарьте 2 минуты, помешивая. Огурцы нарежьте брусочками, тоже добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Из бульона достаньте мясо. Сам бульон процедите и положите в него нарезанный кубиками картофель. Варите 20 минут до готовности. В поджарку добавьте томатную пасту, стакан воды, перемешайте и тушите 5 минут. Сваренное мясо нарежьте брусочками, а маслины – кружочками. Положите мясо, оливки, колбасную зажарку в кастрюлю и налейте рассол. Накройте крышкой и проварите несколько минут. В конце добавьте измельченную зелень. Разлейте суп по тарелкам и положите по кружочку лимона. Подавайте со сметаной. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные и вкусные луковники – они имеют вкус будто с мясом. Поделитесь с друзьями