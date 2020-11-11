Кухонная мебель в Николаеве

​​​​Уютная, комфортная, красивая, стильная, функциональная – именно такой каждый из нас видит свою кухню. Чтобы данное помещение соответствовало всем перечисленным характеристиками необходимо подобрать правильную мебель, ведь именно от нее зависит конечный вид самой главной комнаты в доме.

Виды кухонных гарнитуров

Современные отечественные и зарубежные фабрики оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет делать высококачественную мебель разных размеров, форматов, стилей. Каждый легко подберет то, что гармонично подчеркивает особенности и достоинства интерьера. Большим спросом среди украинцев пользуется кухонная мебель Николаев на заказ, которая изготавливается по индивидуальным замерам с учетом личных пожеланий и рекомендаций клиентов. Кухня на заказ – это возможность воплотить свою давнюю мечту, даже если она ломает все стереотипы и установившиеся понятия.

Кухонный гарнитур бывает разным в зависимости от размеров, формы, стиля, материалов, внутреннего и внешнего оформления, особенностей и количества фурнитуры. Подробнее – ниже в статье.

Разновидности гарнитуров:

Материалы. Наиболее доступная по цене – кухня из древесных плит (ДСП, МДФ), которая обладает неплохими эксплуатационными свойствами, устойчива к влаге и плесени. Ценители роскошной классики отдают предпочтение мебели из натурального дерева, конечная стоимость которой может взлететь очень высоко. Все зависит о породы древесины, способа ее обработки, наличия декора (ручной резьбы, кованных элементов, патины, стеклянных вставок), размеров гарнитура. Форма. Наиболее распространенные – прямые кухни, однако встречаются варианты Г или П-образной формата, с островками или барной стойкой. Форма гарнитура зависит от наличия свободного места в помещении. Стиль. В этом вопросе разнообразию нет границ. Классика, прованс, хай-тек, кантри, минимализм, арт-деко, ретро, скандинавский, африканский, средиземноморский, английский, итальянский – каждый сможет удовлетворить свои вкусы и предпочтения. Тип. Встроенная или традиционная – вот основные типы современных кухонь. Ценители классики, скорее всего, предпочтут традиционный вид гарнитура, а вот молодым личностям, стремящимся к свободе, пространству и свету придется по вкусу новая концепция – «встроенная». Встроенная кухня – это та, где каждый предмет и элемент утвари имеет свое четко определенное место и не может его менять. Плита, духовка, микроволновка, кофеварка, тостер, соковыжималка, ножи и прочие приспособления надежно спрятаны за фасадом мебели. Такая кухня выглядит немного пустой, однако всегда чистой и ухоженной.

Огромный выбор всевозможных видов кухонь на заказ представлен в студии Мебель-Арт. Узнать подробности о ценах, наличии, сроках исполнения, возможных вариантах и прочих нюансах можно на сайте салона, перейдя по ссылке mebel-art.com.ua.