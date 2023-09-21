Евгений Клопотенко объясняет: чем вредны фреши из фруктов

Какой напиток лучше выбрать / Фото unsplash
Такой напиток очень быстро поднимает уровень сахара в крови. Кулинар объясняет, что таким образом есть хочется только больше.
Чем заменить
Смузи – это отличная альтернатива фрешам, поскольку они обычно содержат целые фрукты или ягоды, а также могут быть обогащены овощами или зеленью. Они более полезны, ведь не отцеживаются.
Этот напиток можно приготовить дома из свежих ингредиентов, следуя собственному предпочтению.
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