Евгений Клопотенко объясняет: чем вредны фреши из фруктов

Фреш – это свежевыжатый сок, приготовленный из свежих фруктов. Как его употреблять и когда этого лучше не делать – объясняет Евгений Клопотенко.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Фреш производится из свежих и натуральных ингредиентов без добавления консервантов или сахара. Он обычно обладает насыщенным вкусом и ароматом.

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Что не так с фрешом

По мнению Евгения Клопотенко, во время приготовления фреша мы выбрасываем самые полезные части фруктов: кожицу и мякоть, содержащие клетчатку. В результате остается небольшой процент витаминов и большое количество фруктозы. Выпить фреш – это как попробовать сток сахара, но с фруктовым вкусом.