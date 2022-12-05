Купить аккаунт psn для безлимитной игры на приставках!

С момента запуска PlayStation Vita система практически игнорировалась большинством геймеров, но в последние месяцы консоль, наконец, начинает укреплять свою репутацию благодаря значительно улучшенной линейке программного обеспечения (особенно в магазине PlayStation), которое, наконец, предоставляет некоторые более эффективное использование оборудования и камеры. Выпуск PlayStation 4 также сделал Vita гораздо более привлекательной консолью для всех, кто хочет использовать некоторые из самых инновационных функций PS4, например Remote Play. И вдобавок ко всему, у него также было своевременное снижение цен, что делает его соблазнительно доступным. Если вы хотите приобрести аккаунт psn для игры на Sony Playstation 4,5 или же Виту, то переходите на сайт магазина https://psn-accounts.com.

Если вы еще не являетесь владельцем Vita, вот десять причин, по которым вы можете испытывать искушение.

Как и оригинальная PSP, Vita поразила геймеров и критиков при запуске благодаря своей замечательной технологии экрана. Последний КПК Sony оснащен великолепным пятидюймовым OLED-дисплеем, который способен конкурировать со многими телевизорами с яркими цветами и отличным уровнем контрастности. Это также емкостный сенсорный экран, обеспечивающий некоторые интуитивно понятные элементы управления пользовательским интерфейсом и некоторые уникальные игровые механики.

Конечно, если вы хотите воспользоваться преимуществами OLED-дисплея, вам нужно будет купить Vita незадолго до того, как первоначальный дизайн будет заменен новой версией, которая переключается на ЖК-экран, который, как многие считают, уступает.

Сенсорный экран и задняя сенсорная панель Vita, наконец, находят более значимое применение теперь, когда консоль находится на втором году эксплуатации. В играх Launch эти функции использовались способами, которые не улучшили традиционное управление, но новая игра Tearaway от Media Molecule использует прикосновение, чтобы включить вас в игровой мир невероятными способами. Миром бумажного ремесла можно управлять кончиками пальцев, наиболее эффектно сунув пальцы в мир с помощью задней сенсорной панели. Прикоснувшись к системе здесь в определенных областях, вы увидите, как трехмерные пальцы протыкают виртуальную бумагу, подпрыгивая противников и перемещая платформы, подбирая положение вашей руки на задней части консоли. Это настолько же технически впечатляюще, насколько и очаровательно, наконец оправдывая добавление сенсорных функций к оборудованию.