Рецепт: Свинина жареная с картошкой — простецкий деревенский рецепт

Ингредиенты:

картофель — 4-6 шт;

лук репчатый — 1-2 шт;

свинина — 300-600 гр;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — немного;

лавровый лист — 1-2 шт

Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Сегодня небольшой рецепт очень вкусного блюда. На самом деле это очень просто, но при этом невыносимо вкусно. Так готовили мои бабушки, так готовит моя мама. Особенно такие дела заходят когда мясо свежанина, сразу после сопутствующих мероприятий…

Итак, для начала обжариваем лук на масле.

Далее подготавливаем мясо и картофель.

мясо я нарезаю достаточно крупными кусочками, чего мелочиться…

Солим и перчим сразу. Можно сначала добиться небольшой корочки румяной на мясе, а потом уже картошку.

Картошку тоже реже крупно. Добавляю воду и лавровый лист.

Таким образом жарим/тушим под крышкой до готовности.

Очень вкусное блюдо готово.

Кушайте с удовольствием.

Всем пока, всем приятного аппетита и до новых встреч!

Время приготовления: 35 мин.