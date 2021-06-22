Купить апартаменты с гарантированным доходом

Если у вас есть желание приобрести недвижимость и в будущем получать с неё гарантированный доход, то эта статья для вас. Здесь будет рассказано об уникальной возможности купить апартаменты в новом гостиничном комплексе премиум-класса Mercure.

Инфраструктура объекта

Mercure – это не просто здание, где находится сразу несколько разных по стилю жилых комплексов. Здесь сосредоточена жизнь и работа таких заведений как:

фитнес-центр с большим и удобным бассейном;

огромный бизнес-центр, где сосредоточена деловая жизнь большинства крупных компаний. Тут можно провести конференцию и деловое мероприятие на большое количество человек;

SPA. Прекрасное место, где можно отдохнуть телом и душой. Для жителей и гостей комплекса предлагаются самые лучшие методики расслабления от ведущих косметологов с мировым именем;

подземный паркинг. Чистое и просторно помещение, где все автомобили находятся под круглосуточной охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение, работает квалифицированный персонал;

красивое общественное пространство для гостей комплекса под открытым небом. Тут можно ощутить себя в зоне парка, не покидая здания;

просторное и современное лобби, где можно провести встречу с друзьями или деловыми партнёрами.

Преимущества вложений в покупку апартаментов Mercure

Любое вложение денег должно себя оправдать и принести прибыль, именно поэтому стоит выделить преимущества покупки апартаментов в современном комплексе:

Апартаменты можно использовать в личных целях. Санкт-Петербург – уникальное место, где можно провести отпуск или какое-то время пожить, а значит, приобретение собственного жилья здесь станем отличным вариантом.

Цена на недвижимость в северной столице растёт год от года, а значит, её можно будет выгодно продать в будущем.

Апартаменты всегда можно сдать в аренду, пока вы отсутствуете в городе. Так как СПб каждый год посещает миллионы туристов, то жилплощадь не будет пустовать, а будет постоянно приносить доход.

Все номера в комплексе постоянно убирают и следят, чтобы мебель и аксессуары были в порядке и не подверглись вандализму со стороны жильцов.

Апартаменты находятся в самом развивающемся районе города, а значит, цена на недвижимость тут будет только расти.

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