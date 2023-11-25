Мясо по-французски считается классическим новогодним блюдом в моей семье. Моя мама обычно готовила его из свиного ошейка, никогда не жалея денег на праздничный стол. А мне вот больше по вкусу куриные бёдра. Их нежное мясо словно по велению волшебной палочки превращается в сочные праздничные отбивные. Настоящее украшение новогоднего стола!

Из куриного филе готовить отбивные намного проще и быстрее. Особенно удачными, по моему скромному мнению, они получаются в луковом маринаде и сырном кляре. Рецепт оставлю по ссылке. А пока поделюсь способ приготовления самого праздничного вида биточков: с ананасами.

Как приготовить праздничные отбивные с ананасами

Для приготовления этого блюда подойдет филе как с грудки, так и с бедра. С грудки получится постнее. Ананасы подойдут и кольцами, и кусочками: всё равно их придется нарезать. А вот сыр берите тот, который хорошо плавится. Что касается специй, рекомендую использовать карри и приправу для курицы. Детали смотрите в ингредиентах.

Ингредиенты

Куриное бедро1 кг Майонез160 г Твердый сыр300 г Соль1 ч. л. Черный перец (молотый)0,5 ч. л. Куркума1 ч. л. Чеснок1–3 шт. Консервированные ананасы400 г Приправа для курицы1 ч. л.

Приготовление

Первым делом приготовьте соус. Майонез смешайте с куриной приправой, куркумой, перцем и солью. Туда же отправьте чеснок, пропущенный через пресс. Хорошенько всё перемешайте. Удалите кость в бедрах. Именно мяса у вас должно получиться 1 кг. Тщательно перемажьте его полученной смесью майонеза и специй, сложите в контейнер и оставьте мариноваться в холодильнике хотя бы на сутки. Чем дольше бёдра будут в маринаде, тем нежнее и ароматнее они получатся. На следующий день натрите твердый сыр. Куриные бёдра выложите в противень. Поверх курицы разложите кольца ананасов. Сверху пересыпьте их сыром. Остатки соуса разбавьте водой и залейте в противень, чтобы мясо было покрыто почти полностью. Готовьте блюдо в разогретой до 180 °С духовке 40–45 минут.

Сладкая курица с ананасами под сырной «шубкой» готова. По классике подавайте блюдо к столу охлажденным, как только застынет сыр. Но у меня он чаще всего еще в духовке становится хрустящим. Поэтому подача по желанию!