Купить или заказать сухогрузный морской контейнер в GCS?

Приобретение морских контейнеров может стать необходимостью в тех случаях, когда вы занимаетесь торговлей и перевозкой товаров по территории страны либо из-за рубежа. Они активно применяются при передислокации разных тяжеловесных грузов. Также морские контейнеры используются в качестве технических бытовок на строительных площадках. Иногда именно в таких изделиях содержатся системы автономного энергоснабжения. Таким образом, становится понятно, что сфера применения морских контейнеров достаточно широкая. Она совершенно не ограничивается транспортной логистикой. Популярностью пользуются, как стандартная десятифутовая металлическая тара, так и более объемная в сорок футов.

Покупка морского контейнера: основы выбора

Сегодня каждый, кто купил морской контейнер 40 футов в нашей компании Global container service, может ответственно заявить, что он идеален для перевозки груза объемом от 10 и до 40 тонн. Это достаточно большие объемы, как вариант такой вес может иметь крупногабаритная техника или спецтехника. Именно поэтому в промышленной торговле и торговле крупными партиями строительных материалов, автомобильных запчастей, компьютерной техники используются именно сорокафутовые контейнера, которые являются идеальной тарой для перевозки крупногабаритных грузов между странами и континентами. Для более мелких партий товаров применяется тара небольшого объема до 20 футов.

Какой контейнер лучше выбрать?

Выбор контейнера необходимо производить исходя из ваших требований и из того, для перевозки какого груза вы его будете использовать. Если объемы небольшие и не превышают десяти тонн, то можно воспользоваться самыми маленькими контейнерами объемом 10 футов. В случае поставки среднего объема товара необходимо купить морские контейнеры 40 и 20 футов бу в Украине подробнее, они являются самыми стандартными и распространенными сегодня. Такие контейнеры не занимают много места при перевозки морским и сухопутным транспортом, при этом в них может войти до двадцати тонн любого груза. Груз может быть любым – от поштучного товара и до сыпучих смесей, баков с жидким составом, автомобилей и спецтехники.

Если говорить о характеристиках таких контейнеров, то они имеют массу преимуществ: