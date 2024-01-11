Ели ли вы турецкую пиццу: приготовьте чрезвычайное пиде с перцем и томатами

Турецкая кухня имеет свой аналог пиццы. Попытайтесь приготовить на обед или ужин пиде – вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Из этих ингредиентов выйдет 2 пиде. Вы также можете менять начинку по своему вкусу. Стоит попробовать Идеальное блюдо для всей семьи: готовим картофельную запеканку с курицей и грибами. Турецкая пицца «Пиде» Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты для теста:

– 400 граммов муки;

– 5 граммов дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки масла;

– 200 миллилитров теплой воды. Начинка:

– 350 граммов фарша;

– 1 красная луковица;

– 1 болгарский перец;

– 1 помидор;

– соль, паприка, красный перец по вкусу;

– зеленый лук;

– лимон;

– гранат по желанию. Приготовление: В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте масло, соль и просеянную муку. Тщательно вымешивайте тесто примерно 3 – 4 минуты, после чего оставьте его отдыхать на 30 – 60 минут. Тем временем приготовьте начинку. Овощи измельчите в блендере и добавьте в фарш. Всыпьте специи и тщательно перемешайте. Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в форме лодки и выложите начинку. Загните бортики и хорошо придавите. При желании смажьте их желтком. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут. Готовое пиде украсьте зеленым луком, зернами граната и кусочками лимона. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить ароматную запеканку из остатков капусты и сыра – это очень вкусно.