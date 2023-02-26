Знакомство с экзотикой востока для большинства казахстанских путешественников начинается с поездки в ОАЭ. В этом гостеприимном государстве не бывает низкого наплыва туристов и некачественного сервиса. Гостиницы пять звезд молниеносно сменяют шестизвездочные, вблизи с культовыми объектами архитектуры возникают более современные и будоражащие строения. Поэтому, даже если вы частый гость куртов ОАЭ, шанс открыть для себя новые туристические места в этом государстве достаточно велик. А для тех, кто считает, что отдых в Эмиратах не по карману, существуют горящие туры в ОАЭ https://www.gotur.kz/tury/oae/almaty.html.

Популярные курорты

Каждый эмират этой великой страны напоминает драгоценный камень. Поэтому одного путешествия в этот восточный мир будет мало, чтобы в полной степени дать оценку местной экзотике. Рассмотрим самые популярные курорты для отдыха в ОАЭ.

Дубай

Возглавляет список лучших курортных городов, конечно же, Дубай. Этот мегаполис не устает поражать путешественников с разных уголков планеты уже более десятка лет. Поэтому горящие туры пользуются такой популярностью. В этом курорте ОАЭ существует множество неповторимых развлечений, а звездность гостиниц-дворцов вовсе зашкаливает. Отдыхая здесь по горящему туру, действительно осознаешь, что в Дубае нет ничего невозможного. Тут расположена самая популярная высотка на планете — Бурдж-Халифа, популярная гостиница в виде паруса, крупнейший в мире торговый центр Дубай Молл, масштабный океанариум и многое другое. Горящие туры в Дубай подойдут тем туристам, которые желают 24/7 находиться в гуще событий.

Шарджа

Шарджу называют культурной столицей ОАЭ и одним из самых консервативных эмиратов арабского мира. Здесь сохранилось множество древней архитектуры Ближнего Востока, лучшие восточные рынки в ОАЭ, много кафе и ресторанов с национальной кухней. Что касается местных пляжей, то они прекрасны: протяженные, усыпанные песочком, с пологим спуском к воде. А близость расположения коралловых рифов позволяет погрузиться с головой в дайвинг, как на любительском, так и на профессиональном уровне. Стоимость ювелирных украшений, текстильной продукции и гастрономии здесь более чем приятная, поэтому горящие туры на этот курорт ОАЭ пользуются популярностью.

Абу-Даби

Это крупнейший город в ОАЭ. Некоторые туристы считают, что отдых лучше всего именно в столичном эмирате. Он во многом схож с Дубаем: современные локации, небоскребы, хорошая пляжная территория, торгово-развлекательные центры, достопримечательности. Горящие туры сюда подойдут той категории туристов, которые любят лениво нежиться под лучами солнца. Абу-Даби просто идеален для такого формата отпуска. Еще один плюс – это удобные пляжи для самых маленьких туристов. Ну а те, кто не равнодушен к автомобилям, рекомендуем посетить тематический парк Ферари и гоночную трассу Формулы-1.

Аджаман

На контрасте с яркими соседними эмиратами Аджаман выглядит достаточно скромно, поэтому может показаться совсем неинтересным курортом. Однако это не так. Здесь можно проникнуться настоящей культурой ОАЭ и сделать большое количество неповторимых открытий для себя. Кроме того, горящие туры сюда пользуются популярностью из-за отсутствия сухого закона. Здесь расположен единичный в ОАЭ магазин, в котором продают алкогольную продукцию импортного производства без каких-либо ограничений.

Фуджейра

Вот куда горящие туры в ОАЭ лучше приобретать семейным парам с детьми, так это в Фуджейру. Любителям уединенного отдыха этот эмират точно придется по душе. Сюда еще не добрались руки массового туризма, поэтому здесь не встретить шумные места. Зато в самом сердце эмирата расположено множество хороших гостиниц, даже с питанием «all iclusive». Также Фуджейру рекомендуем посетить любителям дайвинга и снорклинга.

Горящие туры в ОАЭ https://www.gotur.kz/tury/oae/almaty.html — это оптимальный формат отдыха для каждого путешественника. Арабские Эмираты – это государство разностороннего туризма. Каждый эмират уникален и неповторим. А куда отправиться в отпуск лучше, решать только вам! Приятного отдыха!