Как приготовить цветную капусту

Цветная капуста — это овощ, который любят далеко не все, поэтому хозяйкам приходится прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы угодить привередам. Мы расскажем, как легко и быстро пожарить цветную капусту в хрустящем кляре, запечь в духовке и даже сварить наваристый суп.

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде

Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой на сковороде – это универсальное блюдо, которое можно отдельно подать в виде гарнира. Чтобы капуста лучше пропеклась и получилась мягкой и сочной внутри, разрезайте кочаны на небольшие кусочки.

Ингредиенты –+3 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Масло растительное для жарки

Вода 1 л.

Крахмал картофельный 2 ст.л.

Капуста цветная 450 гр.

Шаги 30 мин.

Как быстро и вкусно приготовить цветную капусту? Возьмите для рецепта свежую цветную капусту, она получится куда вкуснее, чем замороженная. Кляр будем готовить самый простой из крахмала и яиц. Хорошо помойте кочан цветной капусты. Разберите его на соцветия небольшого размера, длинные ножки срезайте. Влейте в кастрюлю воду, поставьте емкость на огонь. Когда жидкость закипит, немного посолите ее. На литр воды будет достаточно половины чайной ложки. Выложите соцветия в кипяток и варите их в течение 3-4 минут. После варки, капусту выловите шумовкой и оставьте на тарелке остывать. Далее возьмите удобную глубокую миску, разбейте в нее два куриных яйца. Добавьте на свое усмотрение соль и одну-две щепотки молотого черного перца. Все хорошо перемешайте венчиком. В однородную яичную массу всыпьте крахмал, 2-2,5 столовых ложек будет достаточно. Снова все смешайте венчиком. Для более удобной работы выкладывайте капусту в кляр порциями. Перемешивайте овощи, чтобы кляр их равномерно покрыл. Прогрейте на плите сковороду, затем налейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло. Выкладывайте кусочки капусты на небольшом расстоянии. На сильном огне жарьте цветную капусту в кляре со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовую цветную капусту в кляре переложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали в себя излишки растительного масла. А на сковороду выкладывайте следующую порцию цветной капусты. Цветную капусту в хрустящем кляре подавайте на стол в горячем виде. В качестве дополнения можно использовать соусы по вашему вкусу. Приятного аппетита!

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке – это аппетитное на вид и нежное на вкус блюдо. И тем не менее, запеченная цветная капуста получается питательной и сытной. В компанию к такому гарниру можно отварить куриную грудку или запечь рыбу.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – 0,25 ч.л.

Сметана 15% – 100 гр.

Капуста цветная – 500-600 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Вода – 1,5-2 л.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Покупайте свежую цветную капусту. Если же используете замороженную, то читайте упаковку, овощи уже могут быть бланшированными.

Шаг 2. Кочан цветной капусты вымойте под краном и разберите на отдельные соцветия. Ножки можно срезать или же нарезать их кубиками и также запечь.

Шаг 3. В кастрюлю влейте холодную воду, добавьте около чайной ложки соли, перемешайте и поставьте на сильный огонь. Когда жидкость закипит, выложите в нее подготовленную цветную капусту, проварите в течение 3 минут.

Шаг 4. Содержимое кастрюли вылейте на дуршлаг, вода стечет, а капусту оставьте, чтобы она чуть остыла.

Шаг 5. Когда капуста будет сварена, можно включать духовку, чтобы она прогревалась. Очистите один зубчик чеснока и мелко порубите его ножом. В миске смешайте сметану с куриным яйцом, чесноком, щепоткой соли и молотым перцем. Если у вас сыр очень соленый, то соль можно не использовать.

Шаг 6. Можно выложить капусту в миску со сметанным соусом. Или положить ее в жаропрочную форму и залить соусом.

Шаг 7. Твердый сыр натрите на крупной терке и рассыпьте его поверх заготовки с капустой.

Шаг 8. Запекайте цветную капусту с сыром в духовке при 180 градусах в течение 20 минут.

Шаг 9. Перед подачей горячее блюдо посыпьте рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Маринованная цветная капуста по-корейски

Маринованная цветная капуста по-корейски – это великолепная пикантная закуска, которую подают обычно в охлажденном виде. С мясом и курицей она сочетается идеальнейшим образом. Вы без труда своими руками сможете приготовить эту чудо-закуску.

Время готовки: 8-10 ч.30 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 7.

Ингредиенты:

Продукты:

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Чеснок – 4 зуб.

Капуста цветная – 600-700 гр.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Соль – 1,5 ст.л.

Куркума – 0,3 ч.л.

Кориандр молотый – 2 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Эссенция уксусная 70 % – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,5-1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для закуски вам потребуются все специи из списка и свежая цветная капуста. Выбирайте плотный и пышный кочан. Внимательно промойте капусту под краном от загрязнений и сразу разберите на соцветия примерно одинакового размера.

Шаг 2. Одну крупную морковку помойте от земли и пыли, очистите и натрите при помощи специальной терки. У вас должна получиться стружка в виде тонкой длинной соломки.

Шаг 3. В объемную миску сложите капусту и морковную стружку, аккуратно перемешайте овощи руками, не приминайте сильно.

Шаг 4. Очистите от шелухи чесночные зубчики. Их мелко порубите ножом или пропустите через пресс. Добавьте чесок к овощам в миску, еще раз перемешайте.

Шаг 5. В кастрюлю влейте 1 литр холодной воды, поставьте емкость на огонь. Когда жидкость закипит, всыпьте сахар. Перемешайте, чтобы он растворился.

Шаг 6. Также всыпьте соль, молотый красный и черный перцы, паприку, кориандр, куркуму для цвета. Перемешайте, чтобы все специи растворились в маринаде.

Шаг 7. Уберите кастрюлю с огня, влейте в пикантный маринад уксусную эссенцию.

Шаг 8. Сначала к овощам влейте рафинированное растительное масло, перемешайте. Затем влейте горячий маринад.

Шаг 9. На цветную капусту с морковкой поместите плоскую тарелку и установите сверху гнет в виде банки с водой. Капуста будет прижата прессом, это поспособствует быстрейшему маринованию. Поместите эту конструкцию на ночь в холодильник.

Шаг 10. Маринованную цветную капусту по-корейски можно подавать на стол уже на следующий день. Вкус у нее волшебный и не очень острый. Приятного аппетита!

Суп-пюре из цветной капусты

Суп-пюре из цветной капусты – это оригинальное блюдо для питательного семейного обеда. Консистенция у него получается кремовой и бархатистой. Помимо капусты нам потребуется картошка, лук, чеснок, сливки, а также зелень и специи для яркого вкуса.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Петрушка – 6 веток.

Сливки – 200 мл.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Вода – 250 мл.

Капуста цветная – 300-350 гр.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Картошка – 4 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Цветная капуста задает основной вкус блюду, картофель добавит ему густоты и вязкости. Почистите картофель, лук и чеснок. Все овощи хорошо помойте проточной водой.

Шаг 2. Картофель среднего размера нарежьте кубиками или брусками, как вам больше нравится.

Шаг 3. Кочан цветной капусты разделите руками на отдельные соцветия. Ножки нарежьте небольшими кубиками, чтобы они быстрее сварились.

Шаг 4. Крупную головку репчатого лука нарежьте полукольцами или четвертинками колец.

Шаг 5. Листики петрушки оборвите с веточек и нарежьте. Чеснок сначала крупно нарежьте. Потом петрушку и чеснок очень мелко порубите ножом, чтобы получилась однородная смесь.

Шаг 6. Поставьте на огонь кастрюлю с толстым дном. Растопите в ней примерно столовую ложку сливочного масла. Сначала обжарьте на масле до прозрачности репчатый лук, посолите и приправьте его.

Шаг 7. Далее к пассерованному луку добавьте кубики картофеля, перемешайте и обжарьте овощи в течение двух минут.

Шаг 8. После этого влейте воду и доведите овощную массу до кипения. Киньте в бульон лавровый лист или парочку, если они мелкие. Варите 10 минут на медленном огне.

Шаг 9. Через 10 минут извлеките из бульона лавровый лист и влейте сливки, перемешайте.

Шаг 10. Далее опустите в кастрюлю с бульоном цветную капусту, варите суп до ее готовности в течение 10-15 минут. Следите, чтобы суп сильно не кипел, иначе сливки могут свернуться.

Шаг 11. Когда картофель и цветная капуста будут готовы, можно снимать кастрюлю с огня. Далее пюрируйте ее содержимое погружным блендером до однородной кремовой консистенции.

Шаг 12. Крем-суп из цветной капусты разлейте по тарелкам. В каждую порцию добавьте измельченную петрушку с чесноком. Также можно дополнить суп сухариками из белого хлеба. Приятного аппетита!

Запеканка из цветной капусты с яйцом, сыром и сметаной

Запеканка из цветной капусты с яйцом, сыром и сметаной – это вкусное и питательное блюдо с соблазнительным сливочным ароматом. Готовить его несложно, вы легко сможете запечь овощи к ужину, получится сытно, но легко для желудка.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15-25 мин.

Порций – 2-3.

Ингредиенты:

Сметана – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания форм.

Сыр полутвердый – 100 гр.

Укроп – по вкусу.

Капуста цветная – 500 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если у вас свежая цветная капуста, то ее необходимо немного проварить. Помойте кочан, разберите на отдельные соцветия. В кастрюле закипятите воду, немного подсолите ее и выложите соцветия капусты. Варите овощи примерно 3 минуты. Затем вылейте содержимое кастрюли на дуршлаг, оставьте капусту в нем, чтобы стекла вода.

Шаг 2. Включите духовку и установите температуру 180 градусов. Мы будем использовать горшочки, но также подойдет любая другая подходящая по размеру жаропрочная форма. Смажьте горшочки сливочным маслом. Разделите капусту на соцветия или нарежьте еще более мелкими кусочки. Разложите овощ по формам.

Шаг 3. В миску разбейте куриное яйцо, выложите сметану, добавьте измельченный чеснок и укроп. Для вкуса добавьте соль и молотый черный перец.

Шаг 4. Сметанный соус перемешивайте до однородного состояния.

Шаг 5. В равных количествах разлейте сметанный соус по формочкам. Завершите заготовки тертой сырной стружкой.

Шаг 6. Запекайте цветную капусту в духовке в течение 10-15 минут. Как только сырная стружка сверху расплавится и образует румяную корочку, можно доставать блюдо из духовки. Подавайте запеканку из цветной капусты с яйцом, сыром и сметаной в горшочках, пока блюдо теплое. Приятного аппетита!

Цветная капуста с курицей в духовке

Цветная капуста с курицей в духовке – это блюдо, которое прекрасно впишется в любой рацион питания. Во-первых, рецепт совсем простой. Во-вторых, блюдо получается сытным, но легким. В-третьих, это очень удачное сочетание продуктов, которое позволяет получить очень вкусный результат.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Сметана – 150 мл.

Чеснок сушеный – 0,3 ч.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Сыр твердый – 100 гр.

Капуста цветная – 700 гр.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Филе куриное – 550 гр.

Вода – 4,5 л.

Соль – 1,25 ч.л.

Яйца – 3 шт.

Тимьян сушеный – 0,3 ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свежую цветную капусту, охлажденное куриное филе, куриные яйца, сыр и необходимые специи и масла. Также потребуется ледяная вода, можно заранее поставить в холодильник для охлаждения 2 литра воды.

Шаг 2. Кочан цветной капусты разберите на отдельные небольшие соцветия.

Шаг 3. В кастрюлю влейте 2-2,5 литра воды, поставьте емкость на огонь. Когда жидкость закипит, всыпьте чайную ложку соли и выложите измельченную цветную капусту. Варите овощи от повторного закипания в течение 3-5 минут.

Шаг 4. После быстрой варки сразу переложите капусту в ледяную воду и оставьте на несколько минут. Затем откиньте остывшие соцветия на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Шаг 5. Параллельно можно заниматься обработкой куриного филе. Нарежьте его небольшими кубиками, примерно такого же размера, как и соцветия капусты.

Шаг 6. Мясную нарезку переложите в миску, всыпьте четверть чайной ложки соли, всыпьте молотый черный перец и влейте столовую ложку растительного масла. Перемешайте нарезанное филе.

Шаг 7. Прогрейте на сильном огне сковороду со столовой ложкой растительного масла. Затем выложите на разогретую поверхность куриное филе из миски. Жарьте мясо на сильном огне 1-2 минуты, пока оно не побелеет и не станет поджариваться.

Шаг 8. Духовку можно также уже включить, выставить 180 градусов, пусть греется. Цветную капусту переложите в миску, посыпьте ее тимьяном, чесноком и добавьте щепотку соли. Полейте капусту растительным маслом, которое осталось на сковороде после обжаривания курицы, перемешайте.

Шаг 9. В отдельную миску разбейте три куриных яйца, добавьте 150 миллилитров сметаны и щепотку мускатного ореха. Хорошо перемешайте ингредиенты.

Шаг 10. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом, не столько от пригорания, сколько для аромата. Равномерным слоем положите цветную капусту.

Шаг 11. Затем на овощи разложите обжаренную курицу. Далее тонкой струйкой полейте заготовку сметанной заливкой. Отправьте форму в разогретую духовку на 20-25 минут.

Шаг 12. Натрите на крупной терке сыр. Через 25 минут достаньте форму и посыпьте блюдо сырной стружкой. Верните форму в духовку еще на 5-10 минут.

Шаг 13. Вкусное блюдо из цветной капусты и курицы готово. Разложите его на порции и подавайте на стол в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!

Вкусный салат из цветной капусты

Вкусный салат из цветной капусты – эта закуска получается настолько сытной, что может быть подана в качестве самостоятельного блюда. Его питательную основу составляют яйца, сыр и майонез, а им в дополнение идет легкость цветной капусты и свежесть огурчика.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Капуста цветная – 400 гр.

Укроп рубленый – 2 ст.л.

Огурцы свежие – 180 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Яйца – 4 шт.

Сыр полутвердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед вами рецепт салата, который собирается очень быстро. Заранее для него необходимо отварить куриные яйца. Для этого положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и поместите на средний огонь. Варите яйца в течение 8-10 минут от момента закипания воды.

Шаг 2. Переходим к цветной капусте. Небольшой кочан хорошо помойте и разберите на самые мелкие соцветия. Можно замочить овощи минут на 15 в холодной воде, чтобы избавиться от нитратов.

Шаг 3. Далее помойте огурцы и нарежьте их кубиками, некоторые любят нарезку соломкой, можно и так. Твердый сыр натрите на крупной терке или нарежьте так же, как и огурцы.

Шаг 4. Куриные яйца, когда они остынут, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Все подготовленные измельченные продукты смешайте в объемной миске.

Шаг 5. Осталось только добавить по паре столовых ложек сметаны и майонеза, а также рубленый укроп. Еще раз перемешайте салат ложкой и закуска готова. Можете по своему желанию добавить другую зелень. Посолите салат по вкусу.

Шаг 6. Готовый вкусный салат из цветной капусты переложите в красивую миску, украсьте свежей зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде

Цветная капуста в панировочных сухарях на сковороде – это простое блюдо с запоминающимся вкусом. Внутри овощи получаются мягкими и нежными, а сверху панировочные сухари образуют плотную хрустящую корочку. Жареную цветную капусту вкусно кушать просто так с соусом или подавать ее в качестве гарнира к мясу.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Сухари панировочные – 100-150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 2-3 щепотки.

Яйца – 2-3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Капуста цветная – 800-900 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для рецепта вам понадобится крупный кочан цветной капусты, яйца, панировочные сухари, специи и растительное масло для жарки.

Шаг 2. Капусту хорошо промойте от возможных загрязнений, затем разберите ее на соцветия такого размера, чтобы было удобно кушать за один-два укуса. В отдельную миску разбейте куриные яйца и смешайте их, добавив по щепотке соли и молотого перца. Во вторую миску всыпьте панировочные сухари.

Шаг 3. Перед обжариванием капусту необходимо немного проварить, чтобы она получилась более мягкой. В объемной кастрюле закипятите воду, слегка посолите ее. В кипящую воду выложите цветную капусту и проварите ее в течение 5 минут от момента повторного закипания.

Шаг 4. Поставьте на огонь сковороду и прогрейте ее. Затем влейте на разогретую поверхность растительное масло. Каждое отдельное соцветие сначала обмакивайте в яйце.

Шаг 5. Далее обваляйте капусту со всех сторон в панировочных сухарях и выложите в разогретое растительное масло. Жарьте цветную капусту со всех сторон до образования равномерной румяной корочки.

Шаг 6. Готовую жареную цветную капусту в панировочных сухарях подавайте на стол сразу после приготовления. Для красивой подачи положите на блюдо салатные листы, а на них капусту. Приятного аппетита!

Тушеная цветная капуста на сковороде

Тушеная цветная капуста на сковороде – это простой способ приготовления овощей. В таком рецепте цветная капуста сохраняет максимальное количество своих витаминов и вкус получается самым натуральным. Такой гарнир вполне можно подать к курице или рыбе.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Пряности – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Капуста цветная – 1 кочан.

Зелень – для подачи

Лук репчатый – 2 шт.

Вода – 1 ст.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В компанию к цветной капусте возьмем еще и пару средних головок репчатого лука. Пряности для блюда можете подбирать любые, исходя из своих предпочтений.

Шаг 2. Хорошенько промойте кочан капусты под проточной водой и разберите на отдельные небольшие соцветия. В кастрюле закипятите воду и слегка посолите ее. Выложите разобранную цветную капусту в сильно кипящую воду и бланшируйте ее в течение 1-3 минут. Затем откиньте содержимое кастрюли на дуршлаг и дайте воде стечь.

Шаг 3. Освободите от шелухи репчатый лук, срежьте кончики с обеих сторон, обмойте его и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Сначала хорошо прогрейте сковороду на огне. Далее влейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло, распределите его по всей площади. Пассеруйте нарезанный репчатый лук до полупрозрачности на умеренном огне.

Шаг 5. После этого переложите на скороду бланшированную цветную капусту. Жарьте овощи, помешивая лопаткой, в течение 5-7 минут. Посыпьте блюдо специями и солью по вкусу.

Шаг 6. После того как капуста будет немного обжарена со всех сторон, влейте в сковороду стакан горячей воды и укройте ее крышкой. Продолжайте тушить овощи на медленном огне в течение 10 минут до мягкости.

Шаг 7. Вкусную тушеную цветную капусту посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол в качестве гарнира. Приятного аппетита!

Стейк из цветной капусты в духовке

Стейк из цветной капусты в духовке – это оригинальное блюдо, которое точно украсит любое застолье и разогреет аппетит у ваших гостей. Мы расскажем, как вкусно приготовить и красиво подать цветную капусту. Ведь любая хозяйка всегда стремится вкусно накормить и при этом, чтобы это были неизбитые блюда.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 5-10 мин.

Порций – 2-3.

Ингредиенты:

Паприка красная молотая – 1 ч.л.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Чеснок гранулированный – 1 щепотка.

Крошка хлебная – 5-6 ст.л.

Капуста цветная – 1 кочан.

Соль – 1 щепотка.

Для соуса:

Йогурт греческий – 200 гр.

Укроп – 5 веток

Соль – 1 щепотка.

Чеснок – 3 зуб.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Стейки из цветной капусты готовятся очень быстро, поэтому сразу можно включить духовку, чтобы она грелась. Кочан цветной капусты хорошо помойте, оторвите зеленые листики и срежьте ножку, если она очень длинная. Затем нарежьте его стейками примерно 1,5-2 сантиметра толщиной. Подготовьте противень, застелите его промасленным пергаментом для выпечки. Разложите заготовки на противне на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 2. В небольшой емкости смешайте сушеный чеснок, молотую паприку и соль. Также вы можете расширить список специй своими любимыми. Полученной смесью натрите стеки с обеих сторон, сбрызните их оливковым маслом.

Шаг 3. Панировочные сухари для стейков можно использовать готовые или сделать хлебную крошку самостоятельно из подсушенного белого батона или хлеба, измельченного блендером.

Шаг 4. Обильно посыпьте стейки хлебной крошкой и отправьте противень в духовку, к этому моменту в ней уже должна установиться температура в 180 градусов. Запекайте стейки из цветной капусты в течение 20-25 минут до образования румяной корочки.

Шаг 5. Для вкусной подачи стейков приготовим еще и соус. В миске смешайте йогурт, рубленый укроп и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите соус по вкусу, хорошенько смешайте ингредиенты между собой. Подавайте стейки из цветной капусты вместе с соусом. Соус перед подачей можно подержать в холодильнике. Приятного аппетита!