Куртки мужские: в ногу со временем и в такт с качеством

Куртка из кожи – это, все таки, аналогичный предмет гардероба, как и джинсы, который всегда все еще в моде. Меняться может многое: фасон курточки, цвет материала, покрой или аксессуары, но, все таки, куртка из кожи была всегда, остается и, пожалуй, будет в моде. Даже звездные модницы, которые ведут активную борьбу за права животных, не имели возможности мимо пройти этого популярного веяния, и приобретают себе курточки из винилискожи, которые также выглядят стильно и элегантно. Последние новости моды для мужчин смотрите в магазине https://sunshouse.com.ua/muzhskie-kurtki/.

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Что касается вопроса: “с чем носить куртку из кожи”, то здесь работает принцип: кто на что горазд. И это так и есть. Разумеется, обычным вариантом считается комбинирование курточки из кожи с брюками. Причем в подборе брюк нет фактически никаких ограничений. К кожаной куртке одинаково прекрасно подойдут традиционные брюки, зауженные брюки, различные вариант джинсов, легинсы и лосины. Стильный и красивый вариант образа удастся, если соединить легинсы в зеленом цвете или цвета хаки с коричневой кожаной курточкой. Стиль милитари всегда все еще в моде и подойдет скорее всего для всех.

Однако самым стильным направлением теперешнего сезона считается комбинирование курточки из кожи с романтичным легким платьем или струящейся юбкой. Конкретно такой стиль для вечерних походов в рестораны подбирают многие мировые знаменитости.

Становится популярным панковский такой бунтарский стиль. Мы помним, как еще в прошлом сезоне популярные дизайнеры (Жан-Поль Готье и Вивьен Вествуд) при разработке собственных коллекций откровенно черпали вдохновение в молодежных субкультурах. Благодаря этому на выходе у них и получились столь неординарные мятежные образы. Также и сегодня все больше дизайнеров добавляют в образы собственных моделей дух рока и панка, несомненным аксессуаром которых считается куртка из кожи. Естественно, знаменитости первыми подхватили новое популярное веяние, и сейчас на страницах модных журналов можно повстречать немало звезд в кожаных куртках в уличном стиле.

В уличных образах звезд можно найти много интересных идей для комбинирования курточки из кожи с другими элементами гардероба. Так некоторые знаменитости любят куртку из кожи дополнять скинни джинсами и тяжелыми ботинками в мужском стиле. Такой образ особо идет Рианне. Некоторые актрисы предпочитают выделять собственную женственность, благодаря этому куртку из кожи восполняют высоким каблуком, легкими блузами и большим количеством изящных украшений.