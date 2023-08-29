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Безе в домашних условиях

На чтение: 9 минут
Безе в домашних условиях

Безе – это традиционное лакомство французской кухни, которое представляет собой запеченные взбитые белки с сахаром. Есть несколько вариантов исполнения угощения. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти классических рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое безе в домашних условиях

Классическое безе в домашних условиях получается невероятно нежным, воздушным и тающим во рту. Такой десерт станет настоящим украшением вашего домашнего стола или праздника. Попробуйте приготовить изысканное французское лакомство по нашему пошаговому рецепту.

Безе в домашних условиях

Ингредиенты –+6 порц.

  • Белок 3 шт.
  • Сахар-песок 190 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Лимонная кислота 1 щепотка

Шаги 80 мин.

  1. Безе в домашних условиях

    Классическое безе в домашних условиях готовится просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Сразу можно разогреть духовку до 100-110°.

  2. Безе в домашних условиях

    Осторожно отделяем белки от желтков.

  3. Безе в домашних условиях

    В яичные белки добавляем немного соли и лимонной кислоты. Всыпаем пару ложек сахара.

  4. Безе в домашних условиях

    Начинаем взбивать содержимое венчиком, постепенно подсыпая сахар.

  5. Безе в домашних условиях

    Продолжительно взбиваем продукты до образования пышной белой массы.

  6. Безе в домашних условиях

    Погружаем заготовку в кондитерский мешок и выдавливаем на противень с пергаментом порционно. Также вы можете использовать просто столовую ложку. Выпекаем 1 час при температуре 100-110°.

  7. Безе в домашних условиях

    Классическое безе в домашних условиях готово. Можно пробовать!

Безе из белков и сахара в духовке

Безе из белков и сахара в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Такой десерт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Подавайте к праздничному столу или вместе с горячими напитками. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 2 шт.
  • Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два необходимых ингредиента.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Отделяем яичные белки от желтков. Работать будем только с белками.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Начинаем взбивать белки до появления белой пены, затем постепенно всыпаем сахар.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Продолжаем взбивать продукты до образования пышной белой массы.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Перекладываем заготовку в кондитерский мешок.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. С помощью мешка порционно выдавливаем массу на пергамент.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Выпекаем при температуре 100° около 20 минут. Точное время зависит от размера заготовок и может достигать 1 часа.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Безе из белков и сахара в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Безе в домашних условиях

Безе с орехами в домашних условиях

Безе с орехами в домашних условиях – это оригинальное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Порадуйте себя и близких аппетитным сочетанием воздушного белкового продукта с ароматными орехами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 3 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Орехи грецкие – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Заранее отделяем белки от желтков. Очищаем грецкие орехи от скорлупы.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Очищенные орехи погружаем в чашу блендера, измельчаем их до состояния крошки.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Белки переливаем в удобную для взбивания массу. На маленькой скорости взбиваем до получения мягкой пены.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Продолжаем взбивать и постепенно высыпаем сахар.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Взбиваем до образования устойчивых пиков.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. В белковую массу выкладываем измельченные орехи.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Аккуратно перемешиваем содержимое лопаткой.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Заготовку переливаем в кондитерский мешок.

Безе в домашних условиях

Шаг 9. Порционно выдавливаем массу на противень с пергаментом.

Безе в домашних условиях

Шаг 10. Ставим безе в духовку разогретую до 80-100°. Выпекаем около 1,5-2 часов. Точное время выпекания зависит от размера угощения.

Безе в домашних условиях

Шаг 11. Безе с орехами в домашних условиях готово. Подавайте лакомство к столу!

Безе в домашних условиях

Как приготовить безе на палочке для украшения торта

Как приготовить безе на палочке для украшения торта? Рассказываем в нашем пошаговом кулинарном рецепте. Такое лакомство сделает ваши десерты яркими и привлекательными, что идеально подойдет для праздников и фуршетов. Обязательно попробуйте испечь вкусное и интересное безе.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 2 шт.
  • Сахар – 130 гр.
  • Кислота лимонная – 1 щепотка.
  • Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Для выпекания нам понадобятся деревянные палочки.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Соединяем белки с сахаром и эту заготовку устанавливаем на водяной бане. Аккуратно нагреваем до 60 градусов. Постоянно помешиваем венчиком до растворения сахара.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Снимаем заготовку с бани и взбиваем венчиком до плотной блестящей массы. На это уйдет около 10-12 минут.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Если вы добавляете краситель, то пришло время это сделать. Можно использовать разные цвета.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Массу разливаем по кондитерским мешком.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Для красивого узора используйте специальные наконечники.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Выдавливаем массу через кондитерский мешок на противень с пергаментом. Прикладываем к ним деревянные шпажки.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Выпекаем угощение полтора часа при температуре 80°.

Безе в домашних условиях

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить безе на палочке для украшения торта. Обязательно попробуйте!

Безе в домашних условиях

Простое и быстрое безе в микроволновке за 5 минут

Простое и быстрое безе в микроволновке за 5 минут – это оригинальный способ приготовления знаменитого французского десерта. Такой кулинарный вариант заметно сэкономит ваше время и силы. Обязательно попробуйте и порадуйте своих родных воздушным белковым лакомством.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Белок яичный – ½ шт.
  • Пудра сахарная – 140 гр.
  • Сок лимонный – ¼ ч.л.
  • Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Соединяем половину яичного белка с сахарной пудрой и лимонным соком.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Аккуратно перемешиваем заготовку.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Добавляем немного красителя, но это по желанию.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Сперва перемешиваем содержимое ложкой, а затем начинаем вымешивать руками. Получаем шар, напоминающий мастику.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Делим заготовку на небольшие шарики.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Перекладываем шарики в силиконовую формочку.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Отправляем угощение в форме в микроволновку. Готовим 2 минуты при мощности 800 Вт.

Безе в домашних условиях

Шаг 9. Простое и быстрое безе в микроволновке на 5 минут готово. Угощайтесь!

Безе в домашних условиях

Лимонное безе

Лимонное безе отличается нежным вкусом, приятным ароматом и аппетитным внешним видом. Такое лакомство можно просто подавать к чаю или использовать в качестве украшения других домашних десертов. Для несложного приготовления нежного безе используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 6 шт.
  • Пудра сахарная – 400 гр.
  • Соль – 3 гр.
  • Ванилин – 3 гр.
  • Кислота лимонная/сок лимона – 3 гр./20 мл.
  • Уксус – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Для приготовления лимонного безе нам понадобится 3 грамма лимонной кислоты или 20 грамм лимонного сока. На ваш выбор.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. В стеклянную миску выливаем яичные белки, дополняем их сахарной пудрой, солью и лимонной кислотой.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Ставим заготовку на водяную баню и готовим около 5 минут, непрерывно помешивая. В процессе добавляем уксус. Если хотите использовать красители, то уже можно их добавлять.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Убираем заготовку с огня и дополняем ее ванилином.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Взбиваем содержимое миксером, делаем это на средних или высоких оборотах.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Работаем миксером до образования устойчивых пиков.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Перекладываем массу в кондитерский мешок и выдавливаем ее на противень с пергаментом. Выпекаем около 2 часов при температуре 90°. Затем температуру уменьшаем до 80° и готовим еще 2 часа. После даем угощению остыть.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Лимонное безе готово. Угощайтесь воздушным лакомством!

Безе в домашних условиях

Как приготовить безе в мультиварке

Как приготовить безе в мультиварке, мы подробно описали в нашем пошаговом кулинарном рецепте. Такой способ позволит сэкономит ваше время и силы, а готовое лакомство порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку и радуйте своих родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 4 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Эссенция ванильная – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Яичные белки отделяем от желтков.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Взбиваем белки с сахаром, солью и ванильной эссенцией до появления устойчивых пиков. Перекладываем массу в кондитерский мешок.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. В мультиварку устанавливаем решетку для пара. Застилаем пергаментом и порционно выдавливаем сюда белковую массу через кондитерский мешок.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Готовим в режиме «духовка» или «выпечка» около 30 минут. После готовности даем угощение постоять под крышкой еще 10 минут.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Перекладываем заготовки на решетку, даем им остыть.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить безе в мультиварке. Берите на заметку!

Безе в домашних условиях

Домашнее безе без сахара

Домашнее безе без сахара – это оригинальное и полезное угощение для тех, кто следит за своей фигурой и заботиться о своем здоровье. Попробуйте приготовить традиционный французский десерт без добавления сахара, порадуйте себя и удивите близких. В этом вам непременно поможет наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Эритрит – 160 гр.
  • Изольмат – 100 гр.
  • Вода – 115 мл.
  • Альбумин – 7 гр.
  • Камедь ксантановая – 3 гр.
  • Кислота лимонная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех продуктов из списка.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. В сотейник высыпаем эритрит.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Сюда же добавляем изольмат.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Вливаем указанное количество воды.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Ставим заготовку на медленный огонь, доводим до кипения и готовим до полного растворения всех продуктов. В процессе готовки аккуратно помешиваем.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Переливаем готовый сироп в другую миску и остужаем до 50°.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Отдельно перемешиваем ксантановую камедь, лимонную кислоту и альбумин.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Сухую заготовку перекладываем к остывшему сиропу.

Безе в домашних условиях

Шаг 9. Взбиваем массу до образования устойчивых пиков.

Безе в домашних условиях

Шаг 10. Переливаем заготовку в кондитерский мешок и выдавливаем порционно на пергамент. Выпекаем при температуре 70-80° 2 часа.

Безе в домашних условиях

Шаг 11. Домашнее безе без сахара готово. Скорее пробуйте!

Безе в домашних условиях

Яблочное безе в домашних условиях

Яблочное безе в домашних условиях получается невероятно нежным, воздушным и аппетитным. Такой десерт станет настоящим украшением вашего домашнего или праздничного стола. Попробуйте приготовить оригинальное лакомство по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яблоко – 5 шт.
  • Белок яичный – 2 шт.
  • Пудра сахарная – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и насухо вытираем яблоки. Аккуратно удаляем сердцевину ножом и вставляем ее обратно в яблоки.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Перекладываем яблоки в форму для выпекания и отправляем на 30 минут в разогретую до 180° духовку.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Остужаем яблоки и достаем сердцевину. Оставшийся продукт измельчаем в блендере до однородной массы.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Яблочное пюре закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 40-60 минут.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. В охлажденное пюре добавляем сахарную пудру, хорошо все вымешиваем.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. В эту же массу добавляем яичные белки и взбиваем все до образования пышной и устойчивой массы.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Ложкой выкладываем массу на противень с пергаментом.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Готовим 1,5-2 часа при температуре 80-100°.

Безе в домашних условиях

Шаг 9. Яблочное безе в домашних условиях готово. Угощайтесь!

Безе в домашних условиях

Безе с орехами

Безе с орехами – это интересное угощение, которое точно приятно удивит ваших домашних или гостей. Лакомство выйдет невероятно нежным и воздушным. Его можно подавать к семейному чаепитию или праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 2 шт.
  • Сахар – 80 гр.
  • Орехи грецкие – 100 гр.
  • Мука – 10 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отделяем белки от желтков. Отмеряем необходимое количество ванильного сахара и 15 грамм обычного.

Безе в домашних условиях

Шаг 2. Взбиваем яичные белки с двумя видами сахара до образования устойчивых пиков.

Безе в домашних условиях

Шаг 3. Измельчаем грецкие орехи, дополняем их оставшимся сахаром и мукой. Тщательно перемешиваем.

Безе в домашних условиях

Шаг 4. Эту заготовку отправляем в белковую массу.

Безе в домашних условиях

Шаг 5. Перемешиваем до равномерного распределения смеси. Делаем это осторожно, чтобы не осели белки.

Безе в домашних условиях

Шаг 6. Выкладываем массу порционно на противень с пергаментом.

Безе в домашних условиях

Шаг 7. Готовим при температуре 140° 30 минут. Затем уменьшаем температуру до 120° и готовим еще 1 час.

Безе в домашних условиях

Шаг 8. Безе с орехами готово. Подавайте десерт к столу и угощайтесь!

Безе в домашних условиях

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