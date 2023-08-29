Безе – это традиционное лакомство французской кухни, которое представляет собой запеченные взбитые белки с сахаром. Есть несколько вариантов исполнения угощения. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти классических рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое безе в домашних условиях

Классическое безе в домашних условиях получается невероятно нежным, воздушным и тающим во рту. Такой десерт станет настоящим украшением вашего домашнего стола или праздника. Попробуйте приготовить изысканное французское лакомство по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты –+6 порц.

Белок 3 шт.

Сахар-песок 190 гр.

Соль 1 щепотка

Лимонная кислота 1 щепотка

Шаги 80 мин.

Классическое безе в домашних условиях готовится просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Сразу можно разогреть духовку до 100-110°. Осторожно отделяем белки от желтков. В яичные белки добавляем немного соли и лимонной кислоты. Всыпаем пару ложек сахара. Начинаем взбивать содержимое венчиком, постепенно подсыпая сахар. Продолжительно взбиваем продукты до образования пышной белой массы. Погружаем заготовку в кондитерский мешок и выдавливаем на противень с пергаментом порционно. Также вы можете использовать просто столовую ложку. Выпекаем 1 час при температуре 100-110°. Классическое безе в домашних условиях готово. Можно пробовать!

Безе из белков и сахара в духовке

Безе из белков и сахара в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Такой десерт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Подавайте к праздничному столу или вместе с горячими напитками. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Белок яичный – 2 шт.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два необходимых ингредиента.

Шаг 2. Отделяем яичные белки от желтков. Работать будем только с белками.

Шаг 3. Начинаем взбивать белки до появления белой пены, затем постепенно всыпаем сахар.

Шаг 4. Продолжаем взбивать продукты до образования пышной белой массы.

Шаг 5. Перекладываем заготовку в кондитерский мешок.

Шаг 6. С помощью мешка порционно выдавливаем массу на пергамент.

Шаг 7. Выпекаем при температуре 100° около 20 минут. Точное время зависит от размера заготовок и может достигать 1 часа.

Шаг 8. Безе из белков и сахара в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Безе с орехами в домашних условиях

Безе с орехами в домашних условиях – это оригинальное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Порадуйте себя и близких аппетитным сочетанием воздушного белкового продукта с ароматными орехами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 3 шт.

Сахар – 200 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Заранее отделяем белки от желтков. Очищаем грецкие орехи от скорлупы.

Шаг 2. Очищенные орехи погружаем в чашу блендера, измельчаем их до состояния крошки.

Шаг 3. Белки переливаем в удобную для взбивания массу. На маленькой скорости взбиваем до получения мягкой пены.

Шаг 4. Продолжаем взбивать и постепенно высыпаем сахар.

Шаг 5. Взбиваем до образования устойчивых пиков.

Шаг 6. В белковую массу выкладываем измельченные орехи.

Шаг 7. Аккуратно перемешиваем содержимое лопаткой.

Шаг 8. Заготовку переливаем в кондитерский мешок.

Шаг 9. Порционно выдавливаем массу на противень с пергаментом.

Шаг 10. Ставим безе в духовку разогретую до 80-100°. Выпекаем около 1,5-2 часов. Точное время выпекания зависит от размера угощения.

Шаг 11. Безе с орехами в домашних условиях готово. Подавайте лакомство к столу!

Как приготовить безе на палочке для украшения торта

Как приготовить безе на палочке для украшения торта? Рассказываем в нашем пошаговом кулинарном рецепте. Такое лакомство сделает ваши десерты яркими и привлекательными, что идеально подойдет для праздников и фуршетов. Обязательно попробуйте испечь вкусное и интересное безе.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Белок яичный – 2 шт.

Сахар – 130 гр.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Для выпекания нам понадобятся деревянные палочки.

Шаг 2. Соединяем белки с сахаром и эту заготовку устанавливаем на водяной бане. Аккуратно нагреваем до 60 градусов. Постоянно помешиваем венчиком до растворения сахара.

Шаг 3. Снимаем заготовку с бани и взбиваем венчиком до плотной блестящей массы. На это уйдет около 10-12 минут.

Шаг 4. Если вы добавляете краситель, то пришло время это сделать. Можно использовать разные цвета.

Шаг 5. Массу разливаем по кондитерским мешком.

Шаг 6. Для красивого узора используйте специальные наконечники.

Шаг 7. Выдавливаем массу через кондитерский мешок на противень с пергаментом. Прикладываем к ним деревянные шпажки.

Шаг 8. Выпекаем угощение полтора часа при температуре 80°.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить безе на палочке для украшения торта. Обязательно попробуйте!

Простое и быстрое безе в микроволновке за 5 минут

Простое и быстрое безе в микроволновке за 5 минут – это оригинальный способ приготовления знаменитого французского десерта. Такой кулинарный вариант заметно сэкономит ваше время и силы. Обязательно попробуйте и порадуйте своих родных воздушным белковым лакомством.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Белок яичный – ½ шт.

Пудра сахарная – 140 гр.

Сок лимонный – ¼ ч.л.

Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Соединяем половину яичного белка с сахарной пудрой и лимонным соком.

Шаг 3. Аккуратно перемешиваем заготовку.

Шаг 4. Добавляем немного красителя, но это по желанию.

Шаг 5. Сперва перемешиваем содержимое ложкой, а затем начинаем вымешивать руками. Получаем шар, напоминающий мастику.

Шаг 6. Делим заготовку на небольшие шарики.

Шаг 7. Перекладываем шарики в силиконовую формочку.

Шаг 8. Отправляем угощение в форме в микроволновку. Готовим 2 минуты при мощности 800 Вт.

Шаг 9. Простое и быстрое безе в микроволновке на 5 минут готово. Угощайтесь!

Лимонное безе

Лимонное безе отличается нежным вкусом, приятным ароматом и аппетитным внешним видом. Такое лакомство можно просто подавать к чаю или использовать в качестве украшения других домашних десертов. Для несложного приготовления нежного безе используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Белок яичный – 6 шт.

Пудра сахарная – 400 гр.

Соль – 3 гр.

Ванилин – 3 гр.

Кислота лимонная/сок лимона – 3 гр./20 мл.

Уксус – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Для приготовления лимонного безе нам понадобится 3 грамма лимонной кислоты или 20 грамм лимонного сока. На ваш выбор.

Шаг 2. В стеклянную миску выливаем яичные белки, дополняем их сахарной пудрой, солью и лимонной кислотой.

Шаг 3. Ставим заготовку на водяную баню и готовим около 5 минут, непрерывно помешивая. В процессе добавляем уксус. Если хотите использовать красители, то уже можно их добавлять.

Шаг 4. Убираем заготовку с огня и дополняем ее ванилином.

Шаг 5. Взбиваем содержимое миксером, делаем это на средних или высоких оборотах.

Шаг 6. Работаем миксером до образования устойчивых пиков.

Шаг 7. Перекладываем массу в кондитерский мешок и выдавливаем ее на противень с пергаментом. Выпекаем около 2 часов при температуре 90°. Затем температуру уменьшаем до 80° и готовим еще 2 часа. После даем угощению остыть.

Шаг 8. Лимонное безе готово. Угощайтесь воздушным лакомством!

Как приготовить безе в мультиварке

Как приготовить безе в мультиварке, мы подробно описали в нашем пошаговом кулинарном рецепте. Такой способ позволит сэкономит ваше время и силы, а готовое лакомство порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно берите на заметку и радуйте своих родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Белок яичный – 4 шт.

Сахар – 200 гр.

Эссенция ванильная – 1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Яичные белки отделяем от желтков.

Шаг 3. Взбиваем белки с сахаром, солью и ванильной эссенцией до появления устойчивых пиков. Перекладываем массу в кондитерский мешок.

Шаг 4. В мультиварку устанавливаем решетку для пара. Застилаем пергаментом и порционно выдавливаем сюда белковую массу через кондитерский мешок.

Шаг 5. Готовим в режиме «духовка» или «выпечка» около 30 минут. После готовности даем угощение постоять под крышкой еще 10 минут.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на решетку, даем им остыть.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить безе в мультиварке. Берите на заметку!

Домашнее безе без сахара

Домашнее безе без сахара – это оригинальное и полезное угощение для тех, кто следит за своей фигурой и заботиться о своем здоровье. Попробуйте приготовить традиционный французский десерт без добавления сахара, порадуйте себя и удивите близких. В этом вам непременно поможет наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Эритрит – 160 гр.

Изольмат – 100 гр.

Вода – 115 мл.

Альбумин – 7 гр.

Камедь ксантановая – 3 гр.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех продуктов из списка.

Шаг 2. В сотейник высыпаем эритрит.

Шаг 3. Сюда же добавляем изольмат.

Шаг 4. Вливаем указанное количество воды.

Шаг 5. Ставим заготовку на медленный огонь, доводим до кипения и готовим до полного растворения всех продуктов. В процессе готовки аккуратно помешиваем.

Шаг 6. Переливаем готовый сироп в другую миску и остужаем до 50°.

Шаг 7. Отдельно перемешиваем ксантановую камедь, лимонную кислоту и альбумин.

Шаг 8. Сухую заготовку перекладываем к остывшему сиропу.

Шаг 9. Взбиваем массу до образования устойчивых пиков.

Шаг 10. Переливаем заготовку в кондитерский мешок и выдавливаем порционно на пергамент. Выпекаем при температуре 70-80° 2 часа.

Шаг 11. Домашнее безе без сахара готово. Скорее пробуйте!

Яблочное безе в домашних условиях

Яблочное безе в домашних условиях получается невероятно нежным, воздушным и аппетитным. Такой десерт станет настоящим украшением вашего домашнего или праздничного стола. Попробуйте приготовить оригинальное лакомство по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Яблоко – 5 шт.

Белок яичный – 2 шт.

Пудра сахарная – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и насухо вытираем яблоки. Аккуратно удаляем сердцевину ножом и вставляем ее обратно в яблоки.

Шаг 2. Перекладываем яблоки в форму для выпекания и отправляем на 30 минут в разогретую до 180° духовку.

Шаг 3. Остужаем яблоки и достаем сердцевину. Оставшийся продукт измельчаем в блендере до однородной массы.

Шаг 4. Яблочное пюре закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 40-60 минут.

Шаг 5. В охлажденное пюре добавляем сахарную пудру, хорошо все вымешиваем.

Шаг 6. В эту же массу добавляем яичные белки и взбиваем все до образования пышной и устойчивой массы.

Шаг 7. Ложкой выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 8. Готовим 1,5-2 часа при температуре 80-100°.

Шаг 9. Яблочное безе в домашних условиях готово. Угощайтесь!

Безе с орехами

Безе с орехами – это интересное угощение, которое точно приятно удивит ваших домашних или гостей. Лакомство выйдет невероятно нежным и воздушным. Его можно подавать к семейному чаепитию или праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Белок яичный – 2 шт.

Сахар – 80 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Мука – 10 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отделяем белки от желтков. Отмеряем необходимое количество ванильного сахара и 15 грамм обычного.

Шаг 2. Взбиваем яичные белки с двумя видами сахара до образования устойчивых пиков.

Шаг 3. Измельчаем грецкие орехи, дополняем их оставшимся сахаром и мукой. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Эту заготовку отправляем в белковую массу.

Шаг 5. Перемешиваем до равномерного распределения смеси. Делаем это осторожно, чтобы не осели белки.

Шаг 6. Выкладываем массу порционно на противень с пергаментом.

Шаг 7. Готовим при температуре 140° 30 минут. Затем уменьшаем температуру до 120° и готовим еще 1 час.

Шаг 8. Безе с орехами готово. Подавайте десерт к столу и угощайтесь!