Лабораторный микроскоп Olympus CX33: подробный обзор

Микроскоп CX33 отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками и более высокой экономичностью, в сравнении в предыдущими моделями Olympus. Универсальное устройство оснащено надежным устойчивым корпусом, имеет компактные размеры и эргономичные формы. Благодаря хорошему качеству оптической системы UIS2, изображения получаются четкими. Поэтому данное приспособление отлично подходит для лабораторий и университетов, которое создает максимально комфортные условия для проведения исследований.
Основные характеристики прибора Olympus CX33
- Светодиодная освещение (30 Вт) дает возможность экономить потребление электричества и отличается длительным сроком службы – 60000 часов. Оно обеспечивает цветовую температура (4000К) и позволяет рассматривать изображение в рассеянном белом свете.
- Пользователь может изменять увеличение от 4X до 400X, не перемещая верхнюю линзу конденсора.
- Благодаря специальному держателю можно надежно закрепить образец.
- Ограничитель фокусировки предотвращает повреждение образца при работе под большим увеличением.
- Можно выставить нужное межзрачковое расстояние, которое варьируется от 48 до 75 мм.
- Механический стол имеет небольшие габариты — 210 мм x 155 мм, с диапазоном перемещения: 75 мм x 53 мм.
- Конденсор — Аббе NA 1.25 со встроенной ирисовой диафрагмой и масляной иммерсией.
- Бинокулярный тубус — линейное поле (FN): 20, угол наклона 30°, который оснащен поворотным переключателем.
- Общие размеры изделия составляют 211Х397Х430 мм, а вес – 8 кг.
Эта модель предназначена для разных исследовательских задач: изучение гистологических и цитологических препаратов на предметных стеклах, анализ окрашенных и неокрашенные мазков, а также многие другие образцы.
Olympus CX33: ключевые особенности
Кроме того, это приспособление имеет несколько особенностей:
- оптика и штатив изделия покрыт защитным противогрибковым покрытием;
- для левой окулярной трубки предусмотрена диоптрийная подстройка;
- для темнопольной микроскопии есть специальная вставка.
При изготовлении продукции учитывались все установленные стандарты качества и нормы безопасности, поэтому эти микроскопы внесены в госреестр медицинских изделий РФ.
Главные плюсы модели CX33
- Эргономичный дизайн в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами, обеспечивает удобство эксплуатации и не занимает много пространства в помещении.
- Этот микроскоп можно подключить к цифровой камере, телефону или компьютеру, чтобы получить изображение на экран, провести необходимые измерения или подсчитать объекты автоматически.
- У пользователя есть возможность одной рукой установить образец, одновременно управляя предметным столиком и регулируя фокусировку другой рукой, сделав минимальное количество движений.
- Механизм управления прибора находится в одном месте, что очень удобно.
- Благодаря низко расположенному столику и положения окуляра увеличивается комфорт и значительно снижается утомляемость.
- Планахроматическая коррекция объективов.
- Есть возможность проводить визуальные наблюдения с одновременной фиксацией изображений для создания отчетов.
- Предусмотрено использование различных держателей для препаратов. С их помощью можно комфортно работать с большим количеством предметных стекол.
В общую комплектацию к изделию входит: блок и шнур питания, шестигранный ключ, пылезащитный чехол и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.