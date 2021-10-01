Лабораторный микроскоп Olympus CX33: подробный обзор

Микроскоп CX33 отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками и более высокой экономичностью, в сравнении в предыдущими моделями Olympus. Универсальное устройство оснащено надежным устойчивым корпусом, имеет компактные размеры и эргономичные формы. Благодаря хорошему качеству оптической системы UIS2, изображения получаются четкими. Поэтому данное приспособление отлично подходит для лабораторий и университетов, которое создает максимально комфортные условия для проведения исследований.

Основные характеристики прибора Olympus CX33

Светодиодная освещение (30 Вт) дает возможность экономить потребление электричества и отличается длительным сроком службы – 60000 часов. Оно обеспечивает цветовую температура (4000К) и позволяет рассматривать изображение в рассеянном белом свете. Пользователь может изменять увеличение от 4X до 400X, не перемещая верхнюю линзу конденсора. Благодаря специальному держателю можно надежно закрепить образец. Ограничитель фокусировки предотвращает повреждение образца при работе под большим увеличением. Можно выставить нужное межзрачковое расстояние, которое варьируется от 48 до 75 мм. Механический стол имеет небольшие габариты — 210 мм x 155 мм, с диапазоном перемещения: 75 мм x 53 мм. Конденсор — Аббе NA 1.25 со встроенной ирисовой диафрагмой и масляной иммерсией. Бинокулярный тубус — линейное поле (FN): 20, угол наклона 30°, который оснащен поворотным переключателем. Общие размеры изделия составляют 211Х397Х430 мм, а вес – 8 кг.

Эта модель предназначена для разных исследовательских задач: изучение гистологических и цитологических препаратов на предметных стеклах, анализ окрашенных и неокрашенные мазков, а также многие другие образцы.

Olympus CX33: ключевые особенности

Кроме того, это приспособление имеет несколько особенностей:

оптика и штатив изделия покрыт защитным противогрибковым покрытием;

для левой окулярной трубки предусмотрена диоптрийная подстройка;

для темнопольной микроскопии есть специальная вставка.

При изготовлении продукции учитывались все установленные стандарты качества и нормы безопасности, поэтому эти микроскопы внесены в госреестр медицинских изделий РФ.

Главные плюсы модели CX33

Эргономичный дизайн в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами, обеспечивает удобство эксплуатации и не занимает много пространства в помещении. Этот микроскоп можно подключить к цифровой камере, телефону или компьютеру, чтобы получить изображение на экран, провести необходимые измерения или подсчитать объекты автоматически. У пользователя есть возможность одной рукой установить образец, одновременно управляя предметным столиком и регулируя фокусировку другой рукой, сделав минимальное количество движений. Механизм управления прибора находится в одном месте, что очень удобно. Благодаря низко расположенному столику и положения окуляра увеличивается комфорт и значительно снижается утомляемость. Планахроматическая коррекция объективов. Есть возможность проводить визуальные наблюдения с одновременной фиксацией изображений для создания отчетов. Предусмотрено использование различных держателей для препаратов. С их помощью можно комфортно работать с большим количеством предметных стекол.

В общую комплектацию к изделию входит: блок и шнур питания, шестигранный ключ, пылезащитный чехол и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.