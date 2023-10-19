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Рецепт: Пирожное «Картошка» — Очень вкусно, просто в приготовлении.

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Рецепт: Пирожное «Картошка» — Очень вкусно, просто в приготовлении.

Ингредиенты:
творожный сыл — 350 гр;
масло сливочное — 100 гр;
сгущенное молоко с сахаром — 0,5 банки;
вареное сгущенное молоко — 0,5 банки;
яйца в бисквит — 6 шт;
сахар в бисквит — 6 ст.л;
мука в бисквит самоподнимающаяся. — 6 ст.л;
ванильный сахар — 0,5 ч.л;
шоколадные конфеты в обсыпку — 8 шт
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Мои внуки очень любят пирожное «Картошка», готовлю его по разному, нравится и Шоколадное и с Начинкой. На этот раз я приготовила пирожное с творожным кремом. Очень понравилось всем…

Готовится очень просто, главное выпечь хороший бисквит.
С бисквита и начнём. Я выпекаю из 6 яиц. Конечно, яйца желательно домашние, у них белок очень плотный.
Я отдельно взбиваю белки .

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Добавляю в белки сахар, затем уже добавляю желтки.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Взбиваю всё и постепенно ввожу муку. Муку вымешиваю венчиками вручную. Одновременно с мукой добавляю ванильный сахар.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Получилось пышное, бисквитное тесто.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Выливаю бисквитное тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Ставлю в духовку при температуре 180 градусов.

Пока выпекается бисквит, готовлю крем.
Размягчённое масло взбиваю миксером.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Взбиваю до кремообразности.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Добавляю творожный крем.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Когда консистенция будет нежной, как сметанка, добавляю пол банки сгущённого молока и пол банки варёного сгущённого молока.
Молоко варю сама.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Продолжаю взбивать. Получился нежный, вкусный крем.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Бисквит испёкся.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Разламываю бисквит на мелкие кусочки.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Хорошо, если он у вас подсохнет.
Готовлю обсыпку для пирожного. Использую твёрдые шоколадные конфеты с орешками.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Не большими порциями пробиваю бисквит в крошку.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Перемешиваю крошку с кремом. Делаю это аккуратно и нежно.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Формирую пирожное, леплю, как котлетки.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Теперь эти котлетки превращаю в картошку… обваливаю в крошке.

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Ставлю в холодильник, что бы немного застыли.
Можно чай пить. вкусно, много…

Рецепт: Пирожное "Картошка" - Очень вкусно, просто в приготовлении.

Очень нежные, ароматные, нравятся всем!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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