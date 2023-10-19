Рецепт: Пирожное «Картошка» — Очень вкусно, просто в приготовлении.

Ингредиенты:

творожный сыл — 350 гр;

масло сливочное — 100 гр;

сгущенное молоко с сахаром — 0,5 банки;

вареное сгущенное молоко — 0,5 банки;

яйца в бисквит — 6 шт;

сахар в бисквит — 6 ст.л;

мука в бисквит самоподнимающаяся. — 6 ст.л;

ванильный сахар — 0,5 ч.л;

шоколадные конфеты в обсыпку — 8 шт

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Мои внуки очень любят пирожное «Картошка», готовлю его по разному, нравится и Шоколадное и с Начинкой. На этот раз я приготовила пирожное с творожным кремом. Очень понравилось всем…

Готовится очень просто, главное выпечь хороший бисквит.

С бисквита и начнём. Я выпекаю из 6 яиц. Конечно, яйца желательно домашние, у них белок очень плотный.

Я отдельно взбиваю белки .

Добавляю в белки сахар, затем уже добавляю желтки.

Взбиваю всё и постепенно ввожу муку. Муку вымешиваю венчиками вручную. Одновременно с мукой добавляю ванильный сахар.

Получилось пышное, бисквитное тесто.

Выливаю бисквитное тесто на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Ставлю в духовку при температуре 180 градусов.

Пока выпекается бисквит, готовлю крем.

Размягчённое масло взбиваю миксером.

Взбиваю до кремообразности.

Добавляю творожный крем.

Когда консистенция будет нежной, как сметанка, добавляю пол банки сгущённого молока и пол банки варёного сгущённого молока.

Молоко варю сама.

Продолжаю взбивать. Получился нежный, вкусный крем.

Бисквит испёкся.

Разламываю бисквит на мелкие кусочки.

Хорошо, если он у вас подсохнет.

Готовлю обсыпку для пирожного. Использую твёрдые шоколадные конфеты с орешками.

Не большими порциями пробиваю бисквит в крошку.

Перемешиваю крошку с кремом. Делаю это аккуратно и нежно.

Формирую пирожное, леплю, как котлетки.

Теперь эти котлетки превращаю в картошку… обваливаю в крошке.

Ставлю в холодильник, что бы немного застыли.

Можно чай пить. вкусно, много…

Очень нежные, ароматные, нравятся всем!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 300 руб.