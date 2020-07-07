Алкоголизм — это серьезное заболевание, которое требует подходящего лечения. Лечение алкоголизма является сложным и трудоемким процессом, при котором нужно учитывать множество разных нюансов, чтобы пациент шел на выздоровление и больше не возвращался к болезни. Лечение алкоголизма в Одессе вы можете заказать тут https://stopnarkotik.com/service/lechenie-alkogolizma/.

Для лечения и возвращения к нормальной жизни нужно пройти 3 этапа:

Возвращение к нормальному самочувствию в трезвом состоянии. Лечение против рецидивов. Реабилитация.

Возвращение к нормальному самочувствию в трезвом состоянии

На данном этапе перед врачами стоит задача вывести пациента из абстинентного запоя. Достигается это, как правило, за 5 дней. После этого необходимо устранить последствия интоксикации, чтобы помочь человеку прийти в чувство. Это важно для выведения из запоя, так как от этого будет зависеть дальнейшее лечение.

Лечение против рецидивов

Этот этап не менее ответственный. На нем очень важно избавить больного от тяги к спиртному, иначе ситуация может стать критической. Даже у тех, кто сам хочет избавиться от алкогольной зависимости, а не по настоянию близки людей или лечащих врачей, может произойти срыв из-за привычки.

Чтобы этого не произошло, на данном этапе много внимания уделяется психологическим факторам, с которыми работают отдельные специалисты. Для начала нужно разобраться в том, откуда у человека возникла привычка, понять саму причину зависимости. Возможно, дело в плохой наследственности, стрессовых ситуация, психологических травмах, отношениях с токсичными людьми, детских травмах и других проблемах. Физические осложнения здесь уже вторичны.

Реабилитация

Теперь настал последний и важнейший этап. Здесь человеку необходимо оказать поддержку, чтобы он смог до конца преодолеть свою зависимость. Очень важно отвлекать больного, нацеливая его внимание на что-то новое, что будет привлекать его и чем он сможет заниматься в дальнейшем. Именно в процессе занятости мысли о возможности срыва будут приходить как можно реже, поэтому это так важно.

Чтобы закрепить достигнутый результат, следует помочь пациенту свою мотивацию. Мотивация должна быть такой, чтобы ему больше не хотелось возвращаться к алкоголю, поэтому все слабые варианты нужно сразу же отметать в сторону. Также огромным фактором в закреплении результата является поддержка близких людей. Стоит заранее сообщить им о некоторых требованиях, которых следует придерживаться, чтобы исключить вероятность рецидива. Например, нельзя хранить спиртное дома, не нужно звать человека на вечеринки с алкоголем и так далее.