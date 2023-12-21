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До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

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До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

Почему салат — это самая универсальная еда в современном мире? Дело в том, что приготовление салатов не занимает такого колоссального количества времени, как многие другие блюда. К тому же салат можно приготовить в разных вариантах и из разных продуктов. Подобные действия будут невозможны, если готовить, например, выпечку. Для булочек понадобится мука, сахар, яйца и разрыхлитель.

Для салата не обязателен единый набор продуктов. Даже заправку для блюда сделать можно либо дома, либо купить определенный ее вид. Поэтому салаты универсальны. Они подходят для обычного ужина и для праздничного стола.

Приготовим один из праздничных салатов с гранатом.

Ингредиенты для салата с гранатом:

  • укроп — 1 пучок;
  • морковь — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • гранат — 2 шт.;
  • свекла — 5 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • майонез.

Приготовление салата с гранатом:

Отвариваем вкрутую яйца, варим до готовности картофель, свеклу и морковь. Шинкуем мелко укроп, натираем на крупной терке очищенные яйца и картофель.

Аналогично измельчаем морковь и свеклу. Из граната вычищаем семена. Выкладываем первым слоем в салате картофель, солим его.

Смазываем каждый слой салата майонезом. На картофельный слой кладем ½ часть свеклы, на свекольный слой — морковь.

Морковный слой посыпаем укропом, выкладываем на верхушку яичный слой.

На яичный слой высыпаем семена граната. Обильно смазываем салат майонезом, покрываем полностью свекольной массой.

Свекольный слой смазываем майонезом, посыпаем укропом и остатками семян граната.

До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

Салату можно дать настояться 30 минут в холодильнике.

До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

Получается красивое блюдо на праздничный ужин

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