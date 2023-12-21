До сих пор получаю благодарности за этот рецепт. Праздничный Новогодний салат

Почему салат — это самая универсальная еда в современном мире? Дело в том, что приготовление салатов не занимает такого колоссального количества времени, как многие другие блюда. К тому же салат можно приготовить в разных вариантах и из разных продуктов. Подобные действия будут невозможны, если готовить, например, выпечку. Для булочек понадобится мука, сахар, яйца и разрыхлитель.

Для салата не обязателен единый набор продуктов. Даже заправку для блюда сделать можно либо дома, либо купить определенный ее вид. Поэтому салаты универсальны. Они подходят для обычного ужина и для праздничного стола.

Приготовим один из праздничных салатов с гранатом.

Ингредиенты для салата с гранатом:

укроп — 1 пучок;

морковь — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

гранат — 2 шт.;

свекла — 5 шт.;

яйца — 4 шт.;

соль — ½ ч.л.;

майонез.

Приготовление салата с гранатом:

Отвариваем вкрутую яйца, варим до готовности картофель, свеклу и морковь. Шинкуем мелко укроп, натираем на крупной терке очищенные яйца и картофель.

Аналогично измельчаем морковь и свеклу. Из граната вычищаем семена. Выкладываем первым слоем в салате картофель, солим его.

Смазываем каждый слой салата майонезом. На картофельный слой кладем ½ часть свеклы, на свекольный слой — морковь.

Морковный слой посыпаем укропом, выкладываем на верхушку яичный слой.

На яичный слой высыпаем семена граната. Обильно смазываем салат майонезом, покрываем полностью свекольной массой.

Свекольный слой смазываем майонезом, посыпаем укропом и остатками семян граната.

Салату можно дать настояться 30 минут в холодильнике.

Получается красивое блюдо на праздничный ужин

.