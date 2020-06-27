Лечение аритмии

Аритмия — это нарушение сердечного ритма, которое может быть непосредственно угрожающим жизни. Наиболее распространенными типами аритмии являются фибрилляция желудочков, желудочковая и наджелудочковая аритмия. Лечение аномального сердцебиения — это, прежде всего, изменение образа жизни, принятие лекарств и таких методов лечения, как радиочастотная аблация. Симптомами аритмии являются одышка, боли в груди и сердцебиение (ускоренное сердцебиение). А если вас интересует лечение сердечной аритмии в Германии, обращайтесь на сайт https://emex-medical.ru/treatment/lechenie-aritmii-v-germanii/

Сердечная аритмия — основные сведения

Сердечная аритмия может быть пароксизмальной или продолжительной, что означает, что она сохраняется постоянно. Риск нарушения сердечного ритма увеличивается с возрастом. Пожалуйста, обратите внимание, что при аритмии всегда требуется медицинская консультация и лечение. Для подтверждения или исключения сердечной аритмии проводится ЭКГ, рентген грудной клетки, эхокардиография сердца и Холтеровское исследование. Неравномерное сердцебиение, которое мы воспринимаем, не обязательно означает аритмию сразу же, однако его следует проверить, т.е. проконсультироваться с врачом. Сердечная аритмия лечится в основном фармакологически, но не только таким образом — см. также: Аритмия — что это и как ее лечить. Что такое лечение абляции

Сердечная аритмия. Что такое?

Аритмия, или нарушение сердечного ритма, является термином для различных типов нарушений миокарда. Сердце может биться слишком быстро или слишком медленно. Различают желудочковые аритмии (желудочковая аритмия) и наджелудочковые аритмии. В медицинской терминологии также проводится различие между синус-легочной аритмией (дыхательной аритмией). Она заключается в ускорении сердцебиения во время вдохновения и замедлении его работы во время истечения срока годности.

Нормально функционирующее сердце и аритмия

Правильно функционирующее сердце бьется в среднем 60-70 раз в минуту. Во время тренировки величина ударов в минуту может подняться до 120-180. Если происходит замедление или ускорение биения сердечной мышцы без конкретной причины, то это называется аритмией. Фибрилляция возникает, когда клетки миокарда не реагируют на импульсы синусового узла, хаотично сжимая. В результате прекращается кровообращение, что может привести к прямой угрозе человеческой жизни.

Сердечная аритмия — симптомы

Иногда сердечная аритмия не вызывает никаких симптомов. Однако, если появляются симптомы сердечной недостаточности, то чаще всего это сердцебиение, т.е. очень быстрое, неизмеримое сердцебиение. Другие симптомы сердечной аритмии:

одышка, головокружение,

чувство тревоги и беспокойства,

жжение и боль в груди,

слабость тела,

чувствуешь себя горячо,

потеря сознания.

Сердечная аритмия и приступы паники

Вышеперечисленные симптомы, в частности боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка, могут быть вызваны неврозом. Симптомы сердечной аритмии на нервном фоне имеют психический фон. Это реакция, связанная с гиперчувствительностью миокарда к сильному стрессу или тревоге. Может возникнуть так называемый приступ паники — пациент чувствует ускоренное сердцебиение, боль в груди, одышку и головокружение. Приступы паники следует лечить с помощью психотерапии и/или психиатра.