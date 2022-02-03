ЛЕЧЕНИЕ ФИМОЗА В КИЕВЕ с помощью лазера

Фимоз является распространенным заболеванием, естественным образом возникающим у мальчиков, обычно замечаемым к 17 годам. Неспособность оттянуть крайнюю плоть на половом члене является основным симптомом, указывающим на фимоз. Травма, инфекция, рубцовая ткань или воспаление полового члена могут привести к вторичному фимозу, когда крайняя плоть стягивается или прилипает к головке полового члена в течение определенного периода времени. Туго натянутая крайняя плоть, если ее насильно оттянуть назад, может образовать сужающее кольцо, препятствующее кровоснабжению головки полового члена, вызывая состояние, называемое парафимозом. Для таких состояний, требующих безопасного, быстрого, эффективного и постоянного решения, лучшим методом лечения фимоза является лазерное обрезание. Записаться на процедуру лечения фимоза в Киеве вы можете на сайте https://mck.com.ua/.

Признаки фимоза для лечения с помощью лазерного обрезания

Крайняя плоть застряла на кончике полового члена.

Крайняя плоть не убирается над головкой полового члена.

Крайняя плоть расширяется, как воздушный шар, при мочеиспускании.

Боль при эрекции/во время секса.

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей.

Боль или жжение при мочеиспускании.

Боль внизу живота или в спине.

Позывы к мочеиспусканию, даже если мочевой пузырь пуст.

Со ссылкой на кровь в струе мочи или в туалете.

Сила струи мочи может быть слабее.

Боль в крайней плоти с выделениями.

Отек и боль головки полового члена или всего полового члена.

На отверстии крайней плоти видно белое кольцо, похожее на рубцовую ткань.

Что такое лазерное обрезание при фимозе?

Операция по поводу фимоза описывается как обрезание. Это может быть выполнено с использованием нескольких методов и материалов, включая обычный скальпель или лазерную технику. При лазерном обрезании симптоматическая плотная крайняя плоть удаляется лазерным лучом. Лазерный луч разрезает кожу и останавливает кровотечение из кожи, что приводит к минимальной ране. Этот метод позволяет удалить крайнюю плоть и слизистую оболочку в точных пропорциях. Лазерное обрезание выбрано как лучшая техника для обрезания детей и взрослых.