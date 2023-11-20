Запрет онлайн-казино: Христианская партия Нидерландов готовит законопроект против азартных игр.

В Нидерландах, которые лишь два года назад легализовали азартную индустрию, появились силы (уже не в первый раз), стремящиеся запретить онлайн-казино. Энн Куик, представитель нидерландской партии Христианско-демократический призыв (CDA), разрабатывает соответствующий законопроект. Целью этого документа является отмена ранее принятого закона, который легализовал сетевые-азартные игры.

Согласно информации на политическом сайте, инициатива Энн Куик полностью поддерживается внутри партии. CDA занимает 21 место из 75 в первой палате и 21 место из 150 во второй палате Генеральных штатов. Вторая палата имеет большее влияние и полномочия.

«Мы наблюдаем экспоненциальный рост числа игроков, из которых 21% — молодые люди. Этот законопроект является результатом преобладающего неолиберального политического мейнстрима, где в приоритете не интерес защиты уязвимых слоев населения, а прибыль», — заявил депутат.

По данным налоговых органов Нидерландов, в 2022 году страна получила в бюджет более 1 миллиарда долларов за счет налогов на игорный бизнес.

Тем не менее предложение о запрете интернет-казино вызвало определенную полемику в обществе. Сторонники ограничения азартных игр находятся в стороне от экономической выгоды, которую они приносят. Казино и азартные игры значительно способствуют увеличению туристического потока и вносят значительный вклад в экономику страны. Также, никто не отменял казино с бездепозитным бонусом за регистрацию с выводом, если они не вредят пользователю.

Помимо этого, запрет сетевых-казино может привести к возникновению нелицензированных и подпольных игорных платформ, которые будут работать вне контроля государства. Это уже влечет за собой ухудшение ситуации с испытывающими проблемы с азартными играми и провоцировать развитие преступности.

Представители онлайн-казино и азартных игр также указывают на возможность создания рабочих мест и приток инвестиций, которые могут иметь положительный эффект на экономику страны.

В конечном итоге, решение о запрете онлайн-казино должно быть основано на комплексном анализе всех плюсов и минусов. Необходимо учесть все стороны этого вопроса, включая экономические, социальные и моральные аспекты. Только так можно разработать сбалансированное и эффективное регулирование азартных игр в Нидерландах.