Реабилитация людей с зависимостью от алкоголя или наркотиков – наиболее действенный способ спасти близкого человека. От наркомании и алкоголизма ежегодно гибнут тысячи людей, которые не получили необходимой психологической и медицинской помощи.

Не существует единой для всех медучреждений схемы лечения зависимостей, но все учреждения, специализирующиеся на реабилитации, придерживаются определенного алгоритма:

избавление от абстинентного синдрома;

психотерапевтическая помощь, мотивация необходимости лечения;

социализация, возвращение пациента к нормальной, полноценной жизни.

Отказ или несвоевременно начатое лечение зависимостей – прямая дорога к полной потере здоровья и психологической деградации.

Лечение наркозависимости в Одессе и реабилитация зависимостей – жизненно важная необходимость, подходить к выбору реабилитационной клиники или центра нужно ответственно. Реабилитационное учреждение должно иметь необходимое современное оборудование, в штате должны находиться такие специалисты, как наркологи, психотерапевты, психиатры, соцработники.

Специальные программы в реабилитационных центрах для наркозависимых

Существуют специальные программы, по которым люди с наркотической зависимостью приходят к излечению от этой болезни. Данные программы составляют специальный план особых мероприятий, которые излечивают от зависимости, помогают вернуться в обычную жизнь без наркотиков. Одна из таких программ имеет название «12 шагов», по ее названию уже понятно, тчо она состоит из 12 этапов, от признания того что человек болен и нуждается в помощи, до принятия этой помощи и шаги к возвращению прежней жизни.

По данной методике излечилось несколько десятков миллионов людей. Еще один интересный метод заключается в работе не только с больным но и его родственниками. Доктора изучили эту проблему и поняли. что работать нужно не только с зависимым, но и с его семьей, ведь эта проблема масштабного характера. суть данной методики заключается в том, что психологическая работа проводится и с семьей. Ведь они изначально не признают существования проблемы, а потом пытаются решить ее в кругу семьи, думая, что справятся с этим самостоятельно. Существуют также терапевтические сообщества.

Суть данного метода лечения заключается в том, что больные составляют одно сообщество, живут отдельно по определенным правилам и расписанию. осознание того, что ты такой не один и есть люди с такой же проблемой, помогает понять, что проблема есть, к тому же когда происходит наблюдение за остальными, за их продвижением и успехами, вырабатывается желание не оставаться и двигаться к по этому нелегкому пути к заветной цели -возвращению к нормальной независимой жизни.