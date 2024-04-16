Соседи выстроились в очередь за рецептом. Пирожки с оригинальной мясной начинкой: так вы ещё не готовили

Пироги часто готовили бабушки в деревнях. Многие вспомнят, какая выпечка домашнего происхождения была любимой. Будто в деревенской атмосфере тесто и начинка были намного вкуснее, чем в городе. Особенно это касается ягодных пирогов, например, со смородиной.

Эта ягода сама по себе полезная, поэтому стоит обязательно класть ее в пироги. Смородина содержит большое количество витаминов и минералов, таких как витамин С, А, В, Е, К, калий, магний, железо, кальций и другие. Эти вещества помогают укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, снизить уровень холестерина, поддержать здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы.

Испечем вместе пирожки со смородиной, мясной начинкой и орехами.

Ингредиенты для теста:

теплая вода — 200 мл;

теплое молоко — 200 мл;

сахар — 25 г;

дрожжи — 11 г;

растительное масло — 100 мл;

яйца — 2 шт.;

йогурт — 110 г;

соль — 10 г;

мука — 800 г.

Ингредиенты для начинки:

смородина — 40 г;

масло растительное — 5 ст.л.;

лук — 2 шт.;

мясной фарш — 350 г;

орехи — 3 ст.л.;

черный перец — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

корица — 1 щепотка.

Приготовление пирожков:

В миску выливаем воду и молоко, высыпаем сахар и дрожжи, тщательно перемешиваем. Вливаем в дрожжевую жидкость растительное масло.

Делим яйца на желтки и белки, в дрожжевую жидкость добавляем только белки. Также кладем туда йогурт и смешиваем ингредиенты.

Высыпаем в дрожжевую воду соль, постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое и не липкое тесто. Оставляем тесто под целлофаном на 45 минут.

Для начинки оставляем смородину в кипятке на 5 минут. В это время для другой начинки нарезаем мелко лук и обжариваем его до золотистого цвета в сковороде на 5 ложках растительного масла.

Добавляем к луку фарш, обжариваем до изменения цвета. К фаршу выкладываем кедровые орехи, обжариваем вместе 4-5 минут.

Далее к фаршу высыпаем черный перец, соль и корицу, перемешиваем.

Обжариваем фарш со специями 2 минуты, затем добавляем смородину уже без воды, перемешиваем и жарим еще пару минут.

Пока начинка остывает, вымешиваем тесто на столе посыпанном мукой.

Делим тесто на 8 частей, формуем колобки, даем им отдохнуть под целлофаном 15 минут.

Каждый колобок затем раскатываем в большой тонкий пласт, смазываем его растительным маслом.

Кладем на смазанный пласт второй такой же, укладываем постепенно все пласты друг на друга. Подгибаем края толстого пласта так, чтобы получился прямоугольник и скатываем его в рулет.

Делим рулет на две части, отправляем в морозилку на 30 минут.

Затем каждый рулет делим на кусочки толщиной в пару пальцев.

Раскатываем кусочки теста в овальные лепешки, в середину кладем начинку и запечатываем ее.

Получаются узкие пирожки, которые кладем на противень, оставляем под полотенцем на 10 минут.

Затем смазываем каждый пирожок взбитыми желтками. Выпекаем пирожки при 185 градусах 30-35 минут.

Начинка с фаршем и смородиной станет одной из самых любимых. Она придает необычный насыщенный вкус пирожкам.