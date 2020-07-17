Лечение зрения. Лазерная коррекция

Мы екомендуем Ретиналамин купить из-за его уникального пептидного комплекса, позволяющего использовать препарат для лечения практически всех заболеваний сетчатки в офтальмологии. На данный момент по своим положительным свойствам и характеру воздействия средство не имеет полноценных аналогов. Медикамент не только способствует ускорению роста глиальных клеток, но и останавливает дистрофические изменения, улучшает взаимодействие сегментов, повышает светочувствительность. Среди других полезных свойств купирование воспалительных реакций и катализация всех регенерационных процессов, в том числе метаболизма в тканях. Кроме вышеперечисленных функций отмечается иммунное и защитное действие лечебного комплекса. Рекомендуем вам обратиться в клинику ООО Нью-Вижн за лечением зрения.

Это позволяет эффективно применять препарат при лечении таких широко распространенных заболеваний как глаукома, миопия, послеоперационный период при хирургическом вмешательстве, механические повреждения и травмы тканей глаза, дегенерация сетчатки, сосудистые заболевания. Фактически средство используется при лечении всех дистрофических процессов сетчатки вне зависимости вызваны они механическими повреждениями тканей или заболеваниями органа зрения.

Препарат практически безвреден для человека, поэтому в отличие от аналогов и заменителей широкой используется в детской офтальмологии. Интернет-аптека реализует средство без рецепта в инъекциях для приготовления раствора. Уколы препарата безболезненны.

Ретиналамин цена, применение

Медикаментозное средство можно приобрести в виде массы или порошка во флаконах. Каждая пачка содержит 2 упаковки по 5 флаконов. Для инъекций используют стандартные растворы хлорида натрия или новокаина. Поэтому при медикаментозной терапии рекомендуется воздержаться от управления транспортным средством.

Лечение препарата проводится курсами по 10 дней. Средство в виде инъекций вводится разово по 5-10 мл внутримышечно. При необходимости курс лечения можно повторить через 3 месяца. Не рекомендуется смешивать препарат или использовать его совместно с другими медикаментами.