Готовлю на заказ уже много лет. Вкуснее торта не пробовала: быстрый рецепт к чаю

Торты — это современный десерт, который присутствует на большинстве праздников. Дни Рождения и Юбилеи редко обходятся без вкусного красивого торта. Большое значение в кулинарии имеет кондитерское дело. Сейчас профессия кондитера особенно актуальна. Многие обучаются кондитерскому делу и зарабатывают на ремесле большие деньги. Однако, это породило миф о том, что без знаний торт не сделать. Это убеждение неправильное, так как любой человек в состоянии приготовить торт.

Конечно, этот торт будет не таким профессиональным. Но, это будет домашний вкусный десерт к чаю.

Ингредиенты бисквита для торта:

Яйца — 5 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 150 г;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Молоко — 120 мл;

Мука — 160 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Миндальная мука — 70 г.

Ингредиенты для глазури:

Сливки — 200 мл;

Белый шоколад — 200 г.

Ингредиенты для крема:

Сливочный сыр — 300 г;

Сахарная пудра — 100 г;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Сливки — 150 мл;

Кокосовая стружка — 50 г.

Приготовление торта:

Для приготовления глазури заранее доводим сливки до кипения и смешиваем с белым шоколадом. Оставляем глазурь под крышкой в холодильнике на 6 часов.

Для бисквита в миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванильный и классический сахар. Взбиваем миксером компоненты до пышности.

К белой пышной массе выливаем растительное масло и молоко, продолжаем смешивать. Соединяем муку и разрыхлитель, частями высыпаем в смесь, чередуя с миндальной мукой, замешиваем тесто.

Выливаем тесто в форму для выпечки 20х20 см, на дно заранее кладем пергамент. Выравниваем тесто по поверхности при помощи шпажки, выпекаем при 170 градусах 45 минут.

Делим бисквит на 3 тонких коржа.

Ганаш взбиваем снова до белой устойчивой массы. Выкладываем ганаш в кондитерский мешок.

Для крема в миске соединяем сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки и взбиваем миксером до состояния устойчивого крема. Высыпаем в крем кокосовую стружку, дополнительно взбиваем.

Кладем крем в кондитерский мешок. Пропитываем каждый корж молоком. Смазываем первый корж кремом.

Аналогичную процедуру повторяем с остальными коржами, боковые стенки торта также покрываем кремом.

Ганашем смазываем верхушку торта, выравниваем.

Украсить торт можно миндальными лепестками, белым и черным шоколадом.

Получается красивый сладкий домашний торт.