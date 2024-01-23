Готовлю на заказ уже много лет. Вкуснее торта не пробовала: быстрый рецепт к чаю

Торты — это современный десерт, который присутствует на большинстве праздников. Дни Рождения и Юбилеи редко обходятся без вкусного красивого торта. Большое значение в кулинарии имеет кондитерское дело. Сейчас профессия кондитера особенно актуальна. Многие обучаются кондитерскому делу и зарабатывают на ремесле большие деньги. Однако, это породило миф о том, что без знаний торт не сделать. Это убеждение неправильное, так как любой человек в состоянии приготовить торт.
Конечно, этот торт будет не таким профессиональным. Но, это будет домашний вкусный десерт к чаю.
Ингредиенты бисквита для торта:
- Яйца — 5 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 150 г;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Молоко — 120 мл;
- Мука — 160 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Миндальная мука — 70 г.
Ингредиенты для глазури:
- Сливки — 200 мл;
- Белый шоколад — 200 г.
Ингредиенты для крема:
- Сливочный сыр — 300 г;
- Сахарная пудра — 100 г;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Сливки — 150 мл;
- Кокосовая стружка — 50 г.
Приготовление торта:
Для приготовления глазури заранее доводим сливки до кипения и смешиваем с белым шоколадом. Оставляем глазурь под крышкой в холодильнике на 6 часов.
Для бисквита в миску разбиваем яйца, высыпаем соль, ванильный и классический сахар. Взбиваем миксером компоненты до пышности.
К белой пышной массе выливаем растительное масло и молоко, продолжаем смешивать. Соединяем муку и разрыхлитель, частями высыпаем в смесь, чередуя с миндальной мукой, замешиваем тесто.
Выливаем тесто в форму для выпечки 20х20 см, на дно заранее кладем пергамент. Выравниваем тесто по поверхности при помощи шпажки, выпекаем при 170 градусах 45 минут.
Делим бисквит на 3 тонких коржа.
Ганаш взбиваем снова до белой устойчивой массы. Выкладываем ганаш в кондитерский мешок.
Для крема в миске соединяем сливочный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки и взбиваем миксером до состояния устойчивого крема. Высыпаем в крем кокосовую стружку, дополнительно взбиваем.
Кладем крем в кондитерский мешок. Пропитываем каждый корж молоком. Смазываем первый корж кремом.
Аналогичную процедуру повторяем с остальными коржами, боковые стенки торта также покрываем кремом.
Ганашем смазываем верхушку торта, выравниваем.
Украсить торт можно миндальными лепестками, белым и черным шоколадом.
Получается красивый сладкий домашний торт.