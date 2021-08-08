LED экраны, проекторы, плазменные панели оборудование

Критерии покупки качественного и удобного телевизора

Выбирая новые oled телевизоры и мониторы, рекомендуется учитывать следующие критерии:

Размер экрана. Он измеряется в дюймах. Чем больше размер, тем выше цена. Сегодня в продаже широкий выбор моделей мониторов от 17-19 дюймов. Поэтому, вы без труда сможете найти для себя выгодное решение. Размер экрана должен быть комфортен при эксплуатации. Матрица. На рынке сегодня можно встретить мониторы с такими типами матриц, как S-IPS, TN-film и PVA/MVA. Если вы, к примеру, профессиональный фотограф, то вам подойдет такой тип матрицы, как S-IPS. Она характеризуется высоким уровнем качества передачи цвета. Матрицы категории PVA/MVA отличаются отлично контрастностью. Для домашнего использования подойдет матрица TN-film. Разрешение экрана. Оказывает существенное влияние на качество просмотра. Для мониторов, к примеру, 24 дюйма оно не должно быть менее 1600х1050 точек. Уровень яркости и контрастности. Наиболее приемлемой для человеческого глаза является яркость и контрастность, равная от 250 до 400 кд/м2. Посмотрите на устройство под различными углами. Необходимо убедиться, что цвета отображаются правильно. Обратите внимание на то, имеются ли видимые повреждения. Наличие полос на экране должно насторожить. Ремонт такой проблемы является дорогостоящим. Дизайн. Выбор дизайна отличается широким многообразием выбора. Как правило, потребитель выбирает мониторы черного и серебристого цвета. Глянцевый экран способен сделает картинку яркой и эффектной, матовый является менее сочным, но не создает неудобства при работе, так как не имеет бликов.

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При покупке монитора для дома или офиса поинтересуйтесь о наличии дополнительных опций, если они вам необходимы. Удобно будет, если устройство будет оснащено портами, ТВ-тюнером, динамиками. Если вы сомневаетесь в выборе той или иной модели, то всегда можете воспользоваться консультационной помощью специалистов. Грамотно выбранный поддержанный монитор способен прослужить своему владельцу ни один год.