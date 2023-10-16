Без капусты и риса. Новый рецепт салата с крабовыми палочками — нежнее и вкуснее не бывает

Для многих крабовые палочки являются очень вредным продуктом, который содержит в себе красители и консерванты. Однако, данный миф давно развенчан. Стоит понимать, что в любом продукте может быть повышенное содержание химических компонентов.

Для того, чтобы не питаться некачественной химической продукцией, нужно чаще смотреть на состав. Есть крабовые палочки с хорошим натуральным составом. Необходимо лишь найти такие, где на первом месте в составе рыба.

Расскажем, как приготовить из крабовых палочек не типичный крабовый салат.

Ингредиенты для крабового салата:

крабовые палочки — 250 г;

красный лук — шт.;

соль — ч. л.;

сахар — ч. л.;

уксус — 2 ст. л.;

отварные яйца — 2 шт.;

листовой салат;

огурец — шт.;

соленые огурцы — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

майонез;

сметана — ст. л.

Приготовление крабовых палочек:

Нарезаем четверть кольцами красный лук, заливаем его холодной водой. Высыпаем к луку сахар и соль, вливаем уксус и оставляем мариноваться.

Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки и вареные очищенные яйца, смешиваем в салатнике. Шинкуем мелко листовой салат, нарезаем мелко очищенный свежий огурец.

Аналогично нарезаем соленые огурцы, выкладываем вместе со свежим огурцом и листовым салатом к крабовым палочкам и яйцам.

Отжимаем красный лук от маринада, кладем в салат.

Перемешиваем компоненты, натираем к ним на мелкой терке сыр.

Заправляем салат майонезом и сметаной за 10 минут до подачи.

В результате мы имеем новый крабовый салат. Его не нужно солить, так как в составе есть маринованный лук и соленые огурцы.