Без капусты и риса. Новый рецепт салата с крабовыми палочками — нежнее и вкуснее не бывает

Для многих крабовые палочки являются очень вредным продуктом, который содержит в себе красители и консерванты. Однако, данный миф давно развенчан. Стоит понимать, что в любом продукте может быть повышенное содержание химических компонентов.
Для того, чтобы не питаться некачественной химической продукцией, нужно чаще смотреть на состав. Есть крабовые палочки с хорошим натуральным составом. Необходимо лишь найти такие, где на первом месте в составе рыба.
Расскажем, как приготовить из крабовых палочек не типичный крабовый салат.
Ингредиенты для крабового салата:
- крабовые палочки — 250 г;
- красный лук — шт.;
- соль — ч. л.;
- сахар — ч. л.;
- уксус — 2 ст. л.;
- отварные яйца — 2 шт.;
- листовой салат;
- огурец — шт.;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез;
- сметана — ст. л.
Приготовление крабовых палочек:
Нарезаем четверть кольцами красный лук, заливаем его холодной водой. Высыпаем к луку сахар и соль, вливаем уксус и оставляем мариноваться.
Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки и вареные очищенные яйца, смешиваем в салатнике. Шинкуем мелко листовой салат, нарезаем мелко очищенный свежий огурец.
Аналогично нарезаем соленые огурцы, выкладываем вместе со свежим огурцом и листовым салатом к крабовым палочкам и яйцам.
Отжимаем красный лук от маринада, кладем в салат.
Перемешиваем компоненты, натираем к ним на мелкой терке сыр.
Заправляем салат майонезом и сметаной за 10 минут до подачи.
В результате мы имеем новый крабовый салат. Его не нужно солить, так как в составе есть маринованный лук и соленые огурцы.