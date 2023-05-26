Рецепты Легендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко По Admin - 26 мая, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить в эти выходные из сладкого? Советуем присмотреться к этому десерту по рецепту Евгения Клопотенко. Львовский сырник – визитка города, которую можно отведать чуть ли не в каждом кафе. Безусловно, у каждой хозяйки есть свой совершенный и проверенный рецепт этой выпечки, но у нас тоже интересный вариант десерта. Читайте также Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней Рецепт львовского сырника Время: 3 часа Порции: 8 – 10 Ингредиенты: – 500 г кисломолочного сыра 9%; – 2 вареных средних картофелины; – 50 граммов сливочного масла (+20 г для смазывания формы); – 150 граммов сахара; – 3 яйца; – 1 лимон (цедра); – 1 апельсин (цедра); – 50 граммов грецких орехов; – 10 граммов ванильного сахара; – 50 граммов изюма; – 1 столовая ложка муки; – щепотка соли. Для глазури: – 100 граммов черного шоколада не менее 80%; – 30 граммов сливочного масла; – 80 граммов сливок 33%. Приготовление: Заранее извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины очищаем и целиком отвариваем в воде, добавив щепотку соли. Охлаждаем. Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, а затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. Разогреваем духовку до 180 градусов. В миску всыпаем 150 г сахара и 50 г сливочного масла, натираем цедру одного апельсина и лимона. Перетираем ингредиенты венчиком. Отделяем белки от желтков из 3-х яиц. Желтки вводим в масляную смесь по одному, каждый раз тщательно перемешивая венчиком. Картофель натираем на мелкой терке и перекладываем в масляно-яичную смесь. Добавляем кисломолочный творог и изюм. Белки взбиваем в густую пену, вмешиваем их в тесто. Прямоугольную форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой. Перекладываем туда тесто и выпекаем один час в режиме конвекции. Приготовим шоколадную глазурь. В термостойкую миску добавляем шоколад, сливочное масло и жирные сливки. Поставьте миску на паровую баню, но так, чтобы она не касалась воды. Растапливаем ингредиенты, постоянно помешивая. У вас должна получиться глянцевая шоколадная смесь. Сырник достаем из духовки и даем полностью остыть в форме, а затем заливаем теплой глазурью. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Желейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы