Легко управляемые камины в Украине

Камин традиционно считается символом уюта во многих странах Европы. Конечно, для нашего климата больше подходит печка, в том числе голландская, но камины в частных домах можно увидеть довольно часто, они не столько обеспечивают полноценное отопление помещения, сколько служат предметом декора. В больших городских квартирах устанавливают электрические легко управляемые камины или биокамины. Получить консультацию по выбору облицовки для камина из бетона можете тут kaminy.pro.

Они создают дополнительное тепло, но являются еще и центром дизайна комнаты, наполняют ее особой атмосферой. У камина принято собираться всей семьей за чаепитием и задушевной беседой, рядом с ним приятно скоротать вечер за чтением или рукоделием. Недаром знаменитая Рождественская повесть Диккенса «Сверчок за очагом» — а писатель имел в виду именно традиционный английский камин — носит подзаголовок «Сказка о семейном счастье».

Камин — изобретение, имеющее многовековую историю, ведь это слово латинского происхождения и означает оно просто «очаг». Первые камины были лишены дымоходов, топили их «по-черному», дымоходы стали оборудовать в период готики, с тех пор конструкция камина в принципе не менялась. Он состоит из трех частей: портал, топка и дымоход. Портал камина служит оформлением топки, украшением очага.

Знаменитая каминная полка, куда традиционно помещают различные памятные вещицы, фотографии, — это часть портала. От топки зависит, каким будет весь камин. Она должна выдерживать высокие температуры, изготавливают ее из прочных металлических сплавов, в том числе из чугуна. Современные топки снабжены дополнительными функциями: например, теплонакопителем. Официальный поставщик каминных топок имеется в каждом регионе и обращаться при строительстве камина лучше именно к нему. От дымохода камина зависит, насколько успешно будут удаляться из помещения продукты горения. Дымоходы делаются из кирпича, из металла, они бывают различных конструкций.

Существует вид каминов, которые представляют собой открытый очаг, монтирующийся в центре помещения, важным элементом таких каминов является так называемое хайло — нижняя часть дымохода, имеющая форму раструба. Внешне она напоминает кухонную вытяжку, и чем шире раструб, тем больше он захватывает продуктов горения. То, насколько успешно они уходят в дымоход, зависит от тяги. Вот почему строительство каминов необходимо доверять профессионалам с хорошей репутацией и всеми необходимыми документами, подтверждающими качество их работы.