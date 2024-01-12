«Розовые облака»: десерт из детства

Вспоминаю сейчас свои летние каникулы и смахиваю скупую слезу. Родители, работавшие с утра до вечера, бывало, даже по выходным, старались баловать нас с братом, как могли. Помню, приезжает как-то мама из деревни и с грохотом ставит на стол трехлитровую банку вишневого компота. Вишенки я съедаю сразу, а из жидкости мама готовит «Розовые облака» — мой любимый летний десерт.

Блюда 90-х не отличались изысканностью, согласны? Они были простыми, но сытными. И только на десертах наши мамы «отрывались»: подключали всю фантазию, чтобы сделать сладости ярче и вкуснее.

Как приготовить «Розовые облака»

Для этого десерта вам понадобится всего 3 ингредиента. Причем я уверена, они уже есть у вас на кухонной полке. Пройдитесь по шагах приготовления и приступайте к готовке!

Ингредиенты

Компот0,5 л Манка3 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л.

Приготовление

Перелейте в кастрюлю 0,5 л компота по своему вкусу. Лкчше всего подходят ягодные напитки (вишня, малина, смородина). Поставьте компот на огонь и доведите его до кипения. Когда компот закипит, уменьшите огонь. Потихоньку пересыпьте в кастрюлю 3 ст. л. манки, постоянно помешивая. Проварите манку в компоте буквально пару минут на небольшом огне. Затем выключите. Добавьте к заготовке ванильный сахар и перемешайте. Если масса получилась несладкой, внесите сахарную пудру по вкусу. Остудите массу, а затем поставьте кастрюлю с ней на емкость со льдом. Взбивайте массу миксером до устойчивых пиков, как сливки. Теперь перелейте десерт в креманки или в чашки. Во время взбивания манка полностью растворится и не будет ощущаться на языке.

Десерт из моего детства готов! Помню, в 90-х летом его готовили почти все мамы. Ведь рецепт такой простой и требует минимум ингредиентов. А у кого не было компота или манки, одалживали у соседей. Хоть жизнь была непростой, люди были добрее. Согласны?