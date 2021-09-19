Каких специалистов нужно пройти женщине во время беременности

Для того, чтобы здоровью малыша и мамы ничего не угрожало, женщине необходимо пройти обследование и получить консультации у врачей-специалистов. Осмотр врача позволит вовремя определить наличие тех или иных заболеваний, скрытых инфекций, которые могут принести вред будущей маме и ее малышу.

Посетить терапевта необходимо как здоровым женщинам, так и женщинам, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями. Во время беременности нагрузка на внутренние органы очень велика, потому своевременный визит к терапевту поможет предотвратить возможные заболевания и осложнения. Терапевт определит, страдает ли будущая мама заболеваниями, которые могут повлиять на ход беременности. При наличии хронических заболеваний, ЛОР врач на дом в Москве поможет подобрать лекарство, которое не повредит плоду. Обязательна консультация терапевта женщинам, страдающим астмой, диабетом, эпилепсией и другими серьезными хроническими заболеваниями. В среднем, необходимы как минимум три визита к терапевту за весь срок беременности.

Гормональный фон с наступлением беременности значительно меняется, это приводит к ухудшению кровообращения, что может отразиться на состоянии слизистых оболочек десен и привести к их кровотечению, в результате чего, возникает риск развития пародонтита. Пародонтит зачастую является причиной позднего токсикоза у беременной. Чтобы избежать этих неприятностей, необходима консультация стоматолога. Кроме того, в период беременности значительно снижаются защитные свойства слюны, это способствует развитию микробов в ротовой полости. Воспалительные процессы представляют опасность не только для организма женщины в целом, но и для организма малыша, а также могут послужить причиной развития стафилококка и дисбактериоза. Стоматолог обследует ротовую полость, диагностирует кариес или другие заболевания ротовой полости и назначит лекарственные или профилактические препараты. Не стоит дожидаться развития кариеса, лучше обратиться к специалисту заранее.

Отоларинголог поможет выявить заболевания, которые протекают бессимптомно. Вялотекущие ЛОР-заболевания во время беременности могут обостриться, став очагом инфекции. Специалист возьмет необходимые анализы, даст рекомендации.

Окулист измерит внутриглазное давление, исследует глазное дно. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что беременность и предстоящие роды не повлияют на зрение женщины, не ухудшат его. Кроме того, окулист даст рекомендации по питанию, назначит необходимые витамины.

В некоторых случаях потребуется консультация генетика, особенно, если у родственников имеются наследственные болезни. Генетик поможет определить риск рождения ребенка с наследственными заболеваниями. Консультация генетика потребуется также, если возраст женщины превышает 35 лет.

И, конечно же, главным врачом будущей мамы на весь период беременности станет врач-гинеколог, который проследит за состоянием здоровья беременной и развитием плода.