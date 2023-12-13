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Суп с кукурузной крупой и курицей

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Суп с кукурузной крупой и курицей

Описание приготовления:

Специи подбирайте на свой вкус, мне очень нравится хмели-сунели. Свежую зелень также выбирайте по вкусу. Я готовлю супчик на бульоне из куриных окорочков, но можно использовать и любые другие куриные части.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Кукурузная крупа 80 Грамм
  • Окорочка куриные 2 Штуки
  • Картофель 3 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)
  • Хмели-сунели 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Свежая петрушка По вкусу
  • Вода 1 Литр

Количество порций 6

Калорийность

172 ккал

Калорийность

2 г

Белки

10 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с кукурузной крупой и курицей»

Суп с кукурузной крупой и курицей

Подготовьте все ингредиенты. Куриные окорочка ополосните в проточной воде. Картофель, лук и морковь почистите и ополосните.

Суп с кукурузной крупой и курицей

В кастрюлю залейте воду и выложите окорочка. Доведите до кипения воду и слейте ее, затем залейте свежую воду и варите в течение получаса.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Кукурузную крупу промойте в миске до прозрачной воды.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Добавьте кукурузную крупу в кастрюлю к окорочкам и варите 30 минут.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Картофель нарежьте небольшими кубиками.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Добавьте картофель в кастрюлю и продолжайте варить все вместе еще 10 минут.

Суп с кукурузной крупой и курицей

За это время нашинкуйте мелко лук и натрите на крупной терке морковь.

Суп с кукурузной крупой и курицей

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите измельченные морковь и лук. Обжаривайте на небольшом огне до мягкости овощей.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Добавьте пассированные овощи в кастрюлю.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Сразу же добавьте мелко порубленную петрушку, добавьте хмели-сунели, соль, попробуйте на вкус и через 5 минут снимайте кастрюлю с готовым супчиком с огня.

Суп с кукурузной крупой и курицей

Горячий суп разложите по порционным тарелкам и подавайте к столу.

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