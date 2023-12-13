Описание приготовления:
Специи подбирайте на свой вкус, мне очень нравится хмели-сунели. Свежую зелень также выбирайте по вкусу. Я готовлю супчик на бульоне из куриных окорочков, но можно использовать и любые другие куриные части.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Кукурузная крупа 80 Грамм
- Окорочка куриные 2 Штуки
- Картофель 3 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)
- Хмели-сунели 1 Чайная ложка
- Соль 1 Чайная ложка
- Свежая петрушка По вкусу
- Вода 1 Литр
Количество порций 6
Калорийность
172 ккал
Калорийность
2 г
Белки
10 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп с кукурузной крупой и курицей»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные окорочка ополосните в проточной воде. Картофель, лук и морковь почистите и ополосните.
В кастрюлю залейте воду и выложите окорочка. Доведите до кипения воду и слейте ее, затем залейте свежую воду и варите в течение получаса.
Кукурузную крупу промойте в миске до прозрачной воды.
Добавьте кукурузную крупу в кастрюлю к окорочкам и варите 30 минут.
Картофель нарежьте небольшими кубиками.
Добавьте картофель в кастрюлю и продолжайте варить все вместе еще 10 минут.
За это время нашинкуйте мелко лук и натрите на крупной терке морковь.
В сковороде разогрейте растительное масло и выложите измельченные морковь и лук. Обжаривайте на небольшом огне до мягкости овощей.
Добавьте пассированные овощи в кастрюлю.
Сразу же добавьте мелко порубленную петрушку, добавьте хмели-сунели, соль, попробуйте на вкус и через 5 минут снимайте кастрюлю с готовым супчиком с огня.
Горячий суп разложите по порционным тарелкам и подавайте к столу.