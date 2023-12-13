Описание приготовления:

Специи подбирайте на свой вкус, мне очень нравится хмели-сунели. Свежую зелень также выбирайте по вкусу. Я готовлю супчик на бульоне из куриных окорочков, но можно использовать и любые другие куриные части.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Кукурузная крупа Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Кукурузная крупа 80 Грамм

Окорочка куриные 2 Штуки

Картофель 3 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)

Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Соль 1 Чайная ложка

Свежая петрушка По вкусу

Вода 1 Литр

Количество порций 6

Калорийность

172 ккал

Калорийность

2 г

Белки

10 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп с кукурузной крупой и курицей»

Подготовьте все ингредиенты. Куриные окорочка ополосните в проточной воде. Картофель, лук и морковь почистите и ополосните.

В кастрюлю залейте воду и выложите окорочка. Доведите до кипения воду и слейте ее, затем залейте свежую воду и варите в течение получаса.

Кукурузную крупу промойте в миске до прозрачной воды.

Добавьте кукурузную крупу в кастрюлю к окорочкам и варите 30 минут.

Картофель нарежьте небольшими кубиками.

Добавьте картофель в кастрюлю и продолжайте варить все вместе еще 10 минут.

За это время нашинкуйте мелко лук и натрите на крупной терке морковь.

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите измельченные морковь и лук. Обжаривайте на небольшом огне до мягкости овощей.

Добавьте пассированные овощи в кастрюлю.

Сразу же добавьте мелко порубленную петрушку, добавьте хмели-сунели, соль, попробуйте на вкус и через 5 минут снимайте кастрюлю с готовым супчиком с огня.

Горячий суп разложите по порционным тарелкам и подавайте к столу.