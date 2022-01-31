Лучшая игра в казино с живыми дилерами

За последние время количество игр с реальными крупье в live казино с живыми дилерами сильно возросло и теперь это не только классические настольные игры, но и такие игры как Crazy Time, Dream Catcher, Mega Ball, Монополия и другие. В данной статье мы расскажем вам о том какая из live-игры казино является самой лучше и выгодной для игроков, а так же разберемся почему это так.

Как игра с живыми дилерами является лучшей?

Самой выгодной live-игрой, для игроков, является блэкджек с реальными крупье, т.к. в нем самые высокие шансы на выигрыш, близкие к 100 процентам.

В блэкджеке, в отличии от других live-игры, можно применять стратегии, которые действительно работают. Лучшей стратегией игры в live-blackjack является подсчет карт, про который было снято множество различных фильмов. В обычных казино считать карты запрещается, но казино с живыми дилерами разрешают делать это, т.к. счетом занимаются лишь единицы игроков, которым режут лимиты ставок. Если вам так же снизят максимальный размер ставок, в лайв-блэкджеке, то вы можете просто зарегистрироваться в другом игровом клубе и продолжить выигрывать деньги там.

Подсчет карт помогает найти оптимальную ситуацию, когда шансы на выигрыш будут самыми высокими, но только этого будет мало. Необходимо будет принимать правильные решения и четко знать когда брать карту, а когда остановится. В этом вам поможет базовая таблица игры, в которой даны стартовые руки игрока, стартовые руки дилера, а так же действия, которые нужно сделать в конкретной ситуации.

Можно выигрывать в live-блэкджек без использования стратегий и мы говорим не о везении: вы можете брать бонусы за пополнения счета, игра с которыми будет иметь положительное ожидание и давать прибыль. Этим способом вы сможете выиграть, в конкретном игровом клубе, только один раз, но никто не мешает вам создать аккаунт в других казино.

Как контролируется честно лайв игр

Главным контролером честности игры в любых казино с онлайн живыми дилерами выступает сам игрок, который смотрит за сдачей карт, вращением колеса или броском шарика на своем экране. Вы видите все действия крупье, в реальном времени, и легко заметите, если он будет выполнять какие-либо манипуляции.

Кроме вас за честностью следят контролеры компании eCogra, часть из которых работает прямо в зале, где проводится игра, а часть следит за происходящим на своем мониторе, как и вы.

Стоит понимать, что компании, производящие live-игры, стремятся к полной прозрачности и поэтому предоставляют открытый доступ любым проверяющим фирмам, а не только компании eCogra. Производители игр с реальными крупье на столько тщательно относятся к репутации, что никогда не размещают свои игры у казино, не имеющих лицензии или обладающих плохой репутацией.

Где можно поиграть в live-блэкджек, рулетку и покер

Найти live-казино, с играми против реальных крупье, просто: вам достаточно выбрать самые надежные лицензионные клубы и отобрать те, у кого есть покер, рулетка или блэкджек с реальными дилерами.

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