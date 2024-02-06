Легкий пирог с джемом: простой рецепт вкусной выпечки

Это простой в приготовлении десерт, без масла в тесте и с очень небольшим количеством сахара. И джем вы можете выбрать по своему желанию.

Если вы любите вкусные и простые в приготовлении пироги. То попробуйте этот рецепт с клубничным джемом, но при желании вы также можете использовать свежую клубнику, или другие фрукты, которые вы предпочитаете. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму для торта диаметром 18/20 см. Вы можете использовать любой джем или варенье, который вам больше по душе.

Пирог с джемом

Ингредиенты:

мука — 200 г;

разрыхлитель — 8 г;

одно яйцо;

сахарная пудра — 50 г

щепотка соли;

тертая цедра одного лимона;

обезжиренный йогурт — 125 мл;

легкий джем — 80 г.

В миску поместите просеянную муку с разрыхлителем, сахарной пудрой и щепоткой соли, добавьте тертую цедру 1/2 лимона и начните перемешивать.

Теперь добавьте слегка взбитое яйцо и йогурт, и снова перемешайте смесь.

Возьмите разъемную форму, застелите ее бумагой для выпечки и выложите половину теста, слегка разровняйте, чтобы получился слой одинаковой высоты, выложите джем, оставив сантиметр по всей окружности формы. Раскрошите оставшееся тесто по всему торту, даже если есть части с небольшим количеством теста, не волнуйтесь, если где-то выглядывает джем.

Выпекать в разогретой до 180° духовке около 30 минут. Если вы видите, что поверхность пирога слишком быстро темнеет, накройте ее листом алюминиевой фольги.

Дайте пирогу после приготовления остыть и подавайте, посыпав небольшим количеством сахарной пудры. Если вы хотите приготовить легкое клубничное варенье дома, вот порядок действий: хорошо вымойте ягоды, удалите хвостики, нарежьте небольшими кусочками и варите в сотейнике с очень небольшим количеством сахара (1 столовая ложка от общего веса десерта) и лимонным соком. Через 10 минут выключите газ, дайте остыть и легкое варенье готово.

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