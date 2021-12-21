Лучшие караоке-бары в Крыму

Людям всех поколений в качестве досуга отлично подойдет посещение караоке-бара, где можно от души попеть любимые хиты, продемонстрировав свои таланты публике. Для творческих гостей открыты десятки крымских караоке-клубов, лучшие из которых расположены в Симферополе и других крупных населенных пунктах полуострова. В некоторых из них караоке служит основой развлекательной программы. Именно о таких заведениях, расположенных в 5 городах Крыма, пойдет речь в этой статье.

Караоке-клуб в Симферополе «Гавана»

Клуб «Гавана» в основном рассчитан на молодежь, которая любит зажигательные танцы и пение в караоке. Здесь проводятся яркие шоу-программы, отчеты о которых можно найти в социальных сетях и на тематических порталах города. В меню заведения входят европейские, азиатские, восточные блюда и большой выбор элитного алкоголя, а также кальянная карта. Заведение оборудовано аппаратурой последнего поколения с лучшим в городе звуком и яркой светомузыкой.

Адрес: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 51.

Тел: +7(978) 707-44-34.

Время работы: пн–пт — с 12:00 до 05:00, сб–вс — с 20:00 до 05:00.

Караоке-ресторан Алушты «Киви-Киви»

Ресторан «Киви-Киви» — это целый комплекс, объединяющий караоке, ночной клуб и ресторан с изысканной кухней. Заведение работает круглосуточно и встречает гостей уютным интерьером, который идеально подойдет для романтичного свидания, делового обеда и веселой вечеринки в дружной компании. В меню есть европейские блюда и суши, а также огромный выбор алкогольных напитков и кальяны. Здесь установлено современное световое и музыкальное оборудование с качественным звуком. Количество доступных караоке-композиций превышает 60 000, а исполнение гостей заведения сопровождают караоке-менеджеры и диджей.

Адрес: г. Алушта, ул. Горького, 9б.

Тел: +7(978) 776-92-00.

Время работы: круглосуточно.

Караоке-бар Севастополя «Старс»

Клуб «Старс» оформлен презентабельно и является самым масштабным караоке-заведением Севастополя с блестящей репутацией. Здесь достаточно просторный танцпол, а сцена для караоке-выступлений оснащена современным профессиональным оборудованием и техникой, способной запускать дым и световые эффекты.

Адрес: г. Севастополь, ул. Одесская, 27б, этаж цокольный.

Телефон: +7 (978) 080-31-00.

Время работы: ежедневно с 18:00 до 06:00.

Resto & Club Керчи «Камелот»

В караоке-клубе удивительный интерьер, погружающий в атмосферу изысканного Средневековья времен легендарного короля Артура. Здесь можно с комфортом расположиться и насладиться шоу-программами и отличной кухней с блюдами на мангале. Отдельный караоке-зал оборудован современной системой с большим выбором композиций. Вокальные микрофоны, предлагаемые заведением, сглаживают несовершенства голоса и помогут выступить на высший балл.

Адрес: г. Керчь, ул. Свердлова, 7.

Телефон: +7 (978) 83-38-100.

Время работы: пн–чт и вс — 12:00 до 02:00, пт–сб — с 12:00 до 04:00.

Караоке-клуб Евпатории «А Че»

Команда клуба «А Че» регулярно организует потрясающие вечеринки, приглашая популярных диджеев. В уик-энд-программах заведения танцы, живая музыка, шоу и конкурсы. Здесь можно не только зажигать всю ночь на танцполе, но и спеть в караоке актуальные хиты и легендарные треки. Заведение оборудовано современной караоке-системой с большим выбором песен в разных жанрах, исполнение которых усиливается эффектным световым сопровождением. А еще в баре можно отведать блюда авторской кухни и отменные коктейли.

Адрес: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 106.

Телефон: +7 (978) 014-06-00.

Время работы: ежедневно с 18:00 до 06:00.

Тем, кто не хочет ограничиваться в музыкальном творчестве посещением караоке-баров и всерьез думает о занятиях вокалом, стоит купить домашнее караоке. Зная, как звучит вокал при пении на профессиональном оборудовании, исполнитель вряд ли получит удовольствие от купленных домой бюджетных приставок со скудным репертуаром и любительским звуком. Ценителям премиального караоке, не уступающего клубным аналогам, подойдет домашняя система нового поколения EVOBOX от Studio Evolution с 80 тысячами легальных композиций на 14 языках в разных жанрах.

Подробнее про домашнее караоке EVOBOX

В миниатюрном корпусе EVOBOX реализованы инновационные разработки индустрии с фирменными опциями производителя. Корпус, отлитый из авиаля и доведенный до совершенства методом фрезерования и анодирования с нанесением уникальных оттенков — Black, Silver, Ruby, Graphite, Ocean и Gold — выглядит как презентабельный элемент любого интерьера.

Оценить внешний вид и цвета домашней системы можно, посмотрев видео:

Кроме прочного и продуманного дизайнерами корпуса, домашнее караоке EVOBOX имеет ряд премиальных функций. В частности:

Совместимость с умными решениями для дома, благодаря чему можно обустроить настоящий мультирум и запускать систему дистанционно.

Репертуар для широкой аудитории из 80 тысяч фонограмм, включающий новинки хит-парадов, популярные песни последних десятилетий и даже легендарные романсы.

Профессиональное звучание голоса благодаря тонким настройкам и работе в тандеме с подходящей акустикой и вокальными микрофонами.

Бесшумная работа, обеспеченная встроенной системой охлаждения и жестким диском.

Комфортное управление посредством Bluetooth-пульта и приложения, установленного на смартфон.

Справедливая система оценки пения, анализирующая попадание в ноты песни наряду со своевременными вступлениями.

Опция звукозаписи, позволяющая сохранить в домашней фонотеке удачные записи и поделиться ими в социальных сетях.

Возможность петь под аплодисменты и крики фанатов с фирменным эффектом LiveFX, доступным для сотен песен.

Посмотреть, как вживую звучит эффект LiveFX дома, можно в этом видеоролике:

Домашнее караоке от Studio Evolution можно купить в двух комплектациях EVOBOX и EVOBOX Plus. EVOBOX Plus отличается наличием микрофонов в комплекте и ресивером для них, встроенным в караоке-систему. Также разница заключается в количестве предустановленных песен и, соответственно, в цене. Так, на жесткий диск базовой комплектации записано 2000 треков и есть возможность скачать еще 100 бесплатно из общего каталога. С EVOBOX Plus идет 43 тысячи песен и клипы к лучшим хитам. Однако цена ее будет в 2 раза выше.

Распаковку караоке-системы можно посмотреть в этом видеоролике:

Домашнее караоке EVOBOX можно купить на маркетплейсах, в музыкальных магазинах или на сайте Studio Evolution.