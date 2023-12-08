Что может быть лучше, чем приготовление обалденной домашней выпечки из минимального набора ингредиентов? Только то, что она при этом получится еще и диетической. Узнайте, как готовится быстрое овсяное печенье на кефире, которое не даст вам набрать лишние килограммы.

Для замешивания теста ни пшеничная мука, ни яйца не пригодятся. Сахар также использовать не нужно. С его задачей отлично справится мёд. Соедините 2 стак. овсяных хлопьев и 1 стак. кефира, и вы получите потрясающую основу для низкокалорийного десерта.

Как приготовить быстрое овсяное печенье на кефире

Чтобы выпечка получилась пышной, рекомендуем вам добавить в тесто 0,5 ч. л. пищевой соды. Также вы можете заменить ее разрыхлителем. Этот шаг поможет приготовить не забитое, а очень нежное и вкусное печенье.

Ингредиенты

Овсяные хлопья2 стак. Кефир1 стак. Мёд4 ст. л. Сода0,5 ч. л.

Приготовление

Измельчаем овсяные хлопья при помощи кофемолки или кухонного комбайна (помол должен быть средним). В глубокую емкость вливаем кефир комнатной температуры. Добавляем к нему мёд. Хорошенько всё перемешиваем.В кефирно-медовую смесь всыпаем пищевую соду. Снова тщательно перемешиваем все ингредиенты.В полученную смесь всыпаем измельченные овсяные хлопья. Перемешиваем всё до однородной массы. Накрываем миску с готовым тестом пищевой пленкой. Убираем его в холодильник на полчаса для набухания овсянки.Формируем из теста будущее печенье. Выкладываем его на противень, застеленный пергаментом.Отправляем печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут. Затем переворачиваем его и выпекаем еще столько же времени.

После 15 минут, проведенных в духовом шкафу, печенье приобретет красивый румяный цвет. Это овсяное лакомство будет отличаться от классического своей нежной текстурой. Вам точно придутся по душе такие ароматные печеньки, которые принесут удовольствие без вреда для фигуры. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить низкокалорийное шоколадно-банановое лакомство. Список ингредиентов для такого блюда вас приятно удивит. Этот десерт состоит лишь из бананов и какао-порошка. Минимум калорий и максимум вкуса!