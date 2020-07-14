Лучшие курорты Крыма для отдыха в 2020 году. Куда поехать?

Крым действительно можно назвать раем. Этот полуостров подходит для отдыха всем возрастным группам. Сотни тысяч туристов в выборе места отдыха отдают предпочтение именно ему. И каждый хочет отдыхать в наиболее комфортных условиях. Лучшие курорты Крыма для отдыха в 2020 году открывают свои двери туристам.

Форос

Это самый привлекательный посёлок на южном побережье. Многие великие россияне отдавали предпочтение именно этому курорта. Горький и Горбачёв считали, что это лучший выбор для отпуска. Крымские горы достигают максимальных высот именно в этом поселке. Благодаря этому, климат благоприятный и почти нет ветра. Данный курорт признан одним из самых экологически чистых на всем Крымском полуострове.

Коктебель

Коктебель удивляет своим разнообразием природного зонирования, как и другие курорты Крыма. Вольные горные массивы сменяют живописные морские. Этот посёлок признано считать спортивным центром среди курортов. На нем представлены самые разнообразные виды физической активности:

— планеризм

— виндсёрфинг

— каякинг

— дайвинг

— конные прогулки

— велопрогулки

Нередко тут проводят множественные фестивали, съезды писателей или художников.

Оленевка

Лучший курорт Крыма для оздоровления. На территории посёлка проходят массовые лечебные процедуры, например, грязевые. Климат умеренный и именно поэтому этот посёлок наращивает свою популярность среди туристов. Песчаные пляжи подкупают противников гальки и вдохновляют на новые путешествия.

Евпатория

Старинная архитектура, живописные виды — это то, что подкупает туристов приезжать в Евпаторию, особенно с детьми. Этот курорт считается идеальным для семейного отдыха, здесь плавный вход в море, чистые пляжи, сосредоточено много аквапарков, аттракционов и других развлечений. А в центре сконцентрированы все крупнейшие рестораны и бары.

Ливадия

Этот курорт отличается своим глубоким историческим значением. Император Александр III обустроил именно Ливадию под свою летнюю резиденцию, а во времена советских времен тут был всесоюзный центр оздоровления. Данный посёлок располагается большим количеством исторических памяток:

— Ливадийский дворец;

— Центр органной музыки;

— Парк-музей «Поляна сказок»;

— Серебряная беседка;

— Исторический маршрут «Царская тропа».

Главной особенностью является то, что все галечные пляжи находятся под горой, предоставляя прекрасные пейзажи отдыхающим.

Лучшие курорты Крыма для отдыха в 2020 году открыли свои двери для каждого туриста. Ежегодно Крым посещают около 8 миллионов отдыхающих и это число растёт с каждым годом. На сайте www.all-the-world.com можно найти много полезной информации относительно курортов Крыма и выбрать наиболее подходящее место для отпуска.