Фаршированные кабачки: простой рецепт блюда из сезонных овощей

Наступил сезон кабачков. И это самое время, чтобы попробовать приготовить из них что-то новенькое.

Фаршированные кабачки — это сытное и аппетитное второе блюдо, идеально подходящее для вкусного и аппетитного летнего ужина. Чтобы приготовить фаршированные кабачки, просто разрежьте их вдоль, выскребите мякоть и наполните вкусной начинкой по своему вкусу. Особенно вкусно получается с мясным фаршем.

Можно добавить любые специи, сыр и зелень. Такие кабачки можно подавать, как горячими, так и холодными.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты

цуккини, или небольшие кабачки — 4 штуки;

фарш — 450 г;

тертый пармезан — 100 г;

одно яйцо;

соль, черный перец, петрушка. оливковое масло, панировочные сухари.

Разрежьте кабачки вдоль пополам. Ложкой аккуратно удалите всю мякоть. Посолите и отложите в сторону. Мякоть кабачков крупно нарежьте и положите в миску. Добавьте фарш, панировочные сухари, пармезан, приправьте солью, перцем и петрушкой. Хорошо смешайте все ингредиенты. Наполните кабачки мясной начинкой, хорошо ее утрамбовав. Положите кабачки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовьте в разогретой духовке при температуре 190°C в течение 40 минут. Затем готовьте еще 5 минут в режиме гриль при температуре 240°С. И подавайте к столу.

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