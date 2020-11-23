Лучшие новинки высоких технологий. Как выбрать телескоп?

Высокие технологии буквально окружают современного человека со всех сторон и развиваются так стремительно, что пропустить новейшую разработку не составит труда, даже наиболее продвинутым техноманам. Данная статья призвана, частично, нивелировать эту проблему, так как представляет краткий обзор последних научных достижений в области Hi-tech.

Лучшие хит-парады начинаются с чего-то грандиозного, а этот откроется новостью вселенских масштабов…

В чилийской пустыне Атакама проводится строительство телескопа, превосходящего «Хабл» по мощности в 10 раз. Если вы любите наблюдать за звездным небом, лунными и солнечными затмениями, то рекомендуем тут https://planetarium.ru/category/telescope/ купить телескоп. Это чудо под названием «Гигантский Магелланов телескоп» будет ориентировочно готово к 2020 году и позволит наблюдать грандиозные космические явления на совершенно новом уровне.

В Соединенных Штатах, при поддержке государственных инвестиций, компанией IBM Research было создано программное обеспечение для чипов, работающих идентично человеческому мозгу. Этот революционный прорыв способен изменить будущее всей цивилизации и превратить фантастику в реальность.

Продолжая тему имитации жизненно важных органов, стоит отметить новейшие наработки в сфере биоинженерии. Ученые из Питсбурга научились воссоздавать сердечную ткань, не используя эмбриональные стволовые клетки. Это им удалось благодаря технологии, позволившей перевести клетки кожи в необходимое состояние, а точнее перепрограммировать их. Это достижение существенно приближает время, когда трансплантация искусственно взращенных органов станет обычной медицинской процедурой.

Фирма Imagination Farm USA собирает средства для выпуска своей новейшей разработки – генератора голограмм Holho. Аксессуар используется с помощью смартфонов или планшетов и позволяет воспроизводить трехмерные объекты в движении. Объемные изображения просматриваются под любым углом и имеют поразительную четкость.

Еще недавно, совершившая революцию в области фотографии, компания Lytro, готовится преподнести поклонникам новые сюрпризы. Разработка держится в строжайшей тайне, но исполнительный директор обещает, что это будет настоящий фурор. Не стоит напоминать, что предыдущий взрыв был вызван выпуском фотокамеры, позволяющей менять резкость изображения уже после съемки. Учитывая репутацию фирмы, фотолюбителям следует готовиться к чему-то невероятному, способному перевернуть мир фотографии и проложить новый путь в этом прекрасном искусстве.

На этой ноте Hi-tech обзор подходит к концу. Ожидайте новых выпусков, чтобы всегда быть в курсе событий и шагать в ногу со временем.