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Вкуснее, чем в магазине: готовим домашние глазированные сырки

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Вкуснее, чем в магазине: готовим домашние глазированные сырки

Конечно, глазированные сырки можно купить и в магазине. Однако для того чтобы этот десерт точно был вкусным и натуральным, лучше их сделать дома.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

К тому же приготовить глазированные сырки совсем не сложно. Требуются только простые ингредиенты и немного времени.

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Рецепт домашних глазированных сырков

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 90 граммов шоколада;
– немного масла.

Приготовление:

  1. Не мягкий творог, мягкое масло и сахарную пудру взбейте погружным блендером до образования однородной массы.
  2. Разложите по формочкам. Также можно сделать брикеты мокрыми руками. Поставьте в морозилку на 1 час.
  3. Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Замороженные сырки окуните в шоколад и выложите на решетку или дощечку, застеленную пищевой пленкой.
  4. Храните готовые сырки в холодильнике. Съешьте их в течение 7 дней.

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