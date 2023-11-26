ГлавнаяРецептыВкуснее, чем в магазине: готовим домашние глазированные сырки Вкуснее, чем в магазине: готовим домашние глазированные сырки На чтение: 1 минута Конечно, глазированные сырки можно купить и в магазине. Однако для того чтобы этот десерт точно был вкусным и натуральным, лучше их сделать дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ К тому же приготовить глазированные сырки совсем не сложно. Требуются только простые ингредиенты и немного времени. Обязательно попробуйте Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Рецепт домашних глазированных сырков Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 200 граммов кисломолочного сыра; – 30 граммов сливочного масла; – 30 граммов сахарной пудры; – 90 граммов шоколада; – немного масла. Приготовление: Не мягкий творог, мягкое масло и сахарную пудру взбейте погружным блендером до образования однородной массы. Разложите по формочкам. Также можно сделать брикеты мокрыми руками. Поставьте в морозилку на 1 час. Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Замороженные сырки окуните в шоколад и выложите на решетку или дощечку, застеленную пищевой пленкой. Храните готовые сырки в холодильнике. Съешьте их в течение 7 дней. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить на Рождество Дрезденский штолен – традиционную немецкую выпечку с большим количеством цукатов и сухофруктов, которую делают за 3 – 4 недели до праздника. Поделитесь с друзьями